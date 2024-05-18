Şaşırtmayan Sonuç! Avrupa Yakası Dizisinin En İyi Karakteri Belirlendi
Şaşırtmayan Sonuç! Avrupa Yakası Dizisinin En İyi Karakteri Belirlendi
Geçtiğimiz haftalarda siz değerli Onedio okuyucularına bir anket sunmuştuk. İşte o anketimiz sonuçlandı. Avrupa Yakası dizisinin en iyi karakterini sorduğumuz anketimizde birinci yine şaşırtmadı!
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10. Şesu
9. Fatoş
8. Bülent Onaran
7. Gaffur Aksoy
6. Tahsin Sütçüoğlu
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5. Selin Yerebakan
4. Aslı Sütçüoğlu
3. Şahika Koçarslanlı
2. Volkan Sütçüoğlu
1. Burhan Altıntop
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