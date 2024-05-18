Görüş Bildir
Haberler
Test
Şaşırtmayan Sonuç! Avrupa Yakası Dizisinin En İyi Karakteri Belirlendi

Şaşırtmayan Sonuç! Avrupa Yakası Dizisinin En İyi Karakteri Belirlendi

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.05.2024 - 15:31

Geçtiğimiz haftalarda siz değerli Onedio okuyucularına bir anket sunmuştuk. İşte o anketimiz sonuçlandı. Avrupa Yakası dizisinin en iyi karakterini sorduğumuz anketimizde birinci yine şaşırtmadı!

Anketi merak ettiyseniz;👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Şesu

10. Şesu

10. sırada ofisin vazgeçilmezi ve dostluğun kitabını yazmış olan Şesu var. Her ofiste olması gereken bir karakter. Kendine özgü konuşma biçimi ve her ortamı neşelendiren tavrı ile bu listede olmayı hak ediyor.

9. Fatoş

9. Fatoş

9. sırada tabii ki cilvesiyle dikkat çeken Fatoş var. Her bölümü daha keyifli hale getiren Fatoş en sevilen karakterlerden de biri.

8. Bülent Onaran

8. Bülent Onaran

Cem karakterinin babası Bülent Onaran'ı anmadan geçemeyeceğiz. Replikleri aklımızda öyle yer etmiş ki hala ara ara söylüyoruz. 8. sırada yer alan Monşer Bülent Onaran sevilen karakterlerden biri.

7. Gaffur Aksoy

7. Gaffur Aksoy

7. sırada Gaffur karakteri var. Diziye katıldığı ilk andan itibaren kalıcı yer edinen ve her sözü, kelimesi ile akıllara kazanan Gaffur da bu listede olmayı hak eden isimlerden biri. Ölümüne Kankayızzzz!

6. Tahsin Sütçüoğlu

6. Tahsin Sütçüoğlu

Evin babası... Bazen sinirli bazen tasarruflu bazen de yumuşacık kalpli biri. Tahsin Sütçüoğlu en güzel, iyi ve başarılı karakterlerden biri. 6. sırada yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Selin Yerebakan

5. Selin Yerebakan

Tabii ki Selin Yerebakan da listemizde. 5. sırada yer alıyor. İkoncanlığı, tikiliği ile sevilen ve diğer dizilerdeki gibi bu karaktere nefret duymamızı engelleyen en önemli karakterlerden biri. Konuşmasının dilimize takıldığını herkes biliyordur tabii. Ay oha falan oldum ya!

4. Aslı Sütçüoğlu

4. Aslı Sütçüoğlu

4. sırada evin kızı Aslı Sütçüoğlu var. Bir Türk kızının zaman zaman dramını anlatan zaman zaman zekasını gösteren bir karakter o. Aile düzeninin içinde kendi hayatını yaşamaya çalışan Aslı Sütçüoğlu hepimizin içinden biri.

3. Şahika Koçarslanlı

3. Şahika Koçarslanlı

3. sırada Şahika Koçarslanlı var. Yine yaratılan muhteşem karakterlerden biri. Şahika Koçarslanlı karakteri biraz zorba, biraz görgüsüz ama oldukça iyi kalpli bir karakter.

2. Volkan Sütçüoğlu

2. Volkan Sütçüoğlu

2. sırada evin oğlu Volkan Sütçüoğlu var. Evet kardeşine yapmadığını bırakan ama annesinin biricik paşası Volkan karakterini izlemesi oldukça keyifli. Esprilerini yakalamak, düştüğü durumlara şahit olmak hepimizi oldukça eğlendiriyordu.

1. Burhan Altıntop

1. Burhan Altıntop

Veeee tabii ki 1. Burhan Altıntop!!! Çok haklı bir birinciliğe sahip olan Burhan Altıntop karakteri ilk andan itibaren kalbimizde taht kurdu. Yılların eskitemeyeceği esprileri, kelimeleri ile hala diziyi izleten en büyük nedenlerden biri.

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın