Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtladı!
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtladı!
Ekrana çiçek açtıran Bahar dizisi her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Bahar sezonun en iddialı dizileri arasında yer alırken, dizide Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya Onedio'nun konuğu oldu.
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Ekrana çiçek açtıran Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya Onedio'ya konuk oldu.
Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Ecem Özkaya yüksek enerjisiyle samimi cevaplar verdi.
Ecem Özkaya Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor!👇
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