Tokat'ta Bir Adam Kendisine Borcu Olan Bir Adama Yolda Yürürken Keserle Vahşice Saldırdı

Son zamanlarda, ülkemizdeki şiddet olaylarının sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Her geçen gün daha fazla insan, bu tür olayların mağduru oluyor ve bu durum toplumumuzda ciddi bir endişe yaratıyor. Aynı zamanda bu artışın sebepleri de her birimiz düşündürüyor.