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Tokat'ta Bir Adam Kendisine Borcu Olan Bir Adama Yolda Yürürken Keserle Vahşice Saldırdı

Tokat'ta Bir Adam Kendisine Borcu Olan Bir Adama Yolda Yürürken Keserle Vahşice Saldırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 16:33

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Son zamanlarda, ülkemizdeki şiddet olaylarının sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Her geçen gün daha fazla insan, bu tür olayların mağduru oluyor ve bu durum toplumumuzda ciddi bir endişe yaratıyor. Aynı zamanda bu artışın sebepleri de her birimiz düşündürüyor.

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Bir adam, kendisine borcu olan bir kişiye yolda yürürken keserle acımasızca saldırdı.

Bir adam, kendisine borcu olan bir kişiye yolda yürürken keserle acımasızca saldırdı.

Görüntülerde bir şahsın, keserli saldırganı durduranlara engel olduğu dikkat çekti.

Görüntülerde bir şahsın, keserli saldırganı durduranlara engel olduğu dikkat çekti.

İşte o anlar;

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