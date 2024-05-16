Bir Site Yöneticisiyle Yabancı Uyruklu Bir Site Sakini Arasında Kavga: "Türkiye'de Adamların Yaptığına Bak"

Esenyurt, ülkemizde en çok yabancı uyruklunun yaşadığı bölgelerimizden biri. Esenyurt'taki bir sitenin yöneticisiyle, yabancı uyruklu bir site sakini arasında tartışma yaşandı. Apartman yöneticisi 'Burası Türkiye. Sen mi, Türk'sün ben mi Türk'üm? Boğarım seni!' sözleriyle apartman sakini yabancı uyruklu kişinin üzerine saldırdı.
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Site yöneticisi Vedat Oral, "Adamların Türkiye'de yaptığına bak." diyerek şahsın üzerine saldırdı.
Olayın, Mısırlı olduğu öğrenilen site sakinin engelli çocuğunun önünde yaşanması tepki çekti.
İşte o kavga;
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