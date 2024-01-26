TikTok'ta Afrika'dan Avrupa'ya Giden Kişininin Karla Karşılaştığı Anların Videosu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@chelsmoves/vi...
TikTok'ta Afrika'dan Avrupa'ya giden kişinin karlı bir günde arkadaşları tarafından çekilen videosu görenleri çok güldürdü.
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@chelsmoves adlı yabancı TikTok kullanıcısı, Afrika'dan Avrupa'ya gelen arkadaşının komik anlarını paylaştı.
Sıcak iklimden gelen Afrikalı kişi, Avrupa'nın soğuğu hakkında yaptığı yorumlarla izleyenleri kahkaha boğdu.
Afrikaya geri döneceğini söyleyen Afrikalı kişi, Afrikalıların hayatta kaldığını söyleyerek arkadaşlarını da güldürdü.
İşte o video 👇
Videoya gelen bazı yorumlar 👇
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Terlik giymiş manyak. 😂