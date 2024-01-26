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TikTok'ta Afrika'dan Avrupa'ya Giden Kişininin Karla Karşılaştığı Anların Videosu

TikTok'ta Afrika'dan Avrupa'ya Giden Kişininin Karla Karşılaştığı Anların Videosu

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 17:48

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TikTok'ta Afrika'dan Avrupa'ya giden kişinin karlı bir günde arkadaşları tarafından çekilen videosu görenleri çok güldürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@chelsmoves/vi...
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@chelsmoves adlı yabancı TikTok kullanıcısı, Afrika'dan Avrupa'ya gelen arkadaşının komik anlarını paylaştı.

@chelsmoves adlı yabancı TikTok kullanıcısı, Afrika'dan Avrupa'ya gelen arkadaşının komik anlarını paylaştı.

Sıcak iklimden gelen Afrikalı kişi, Avrupa'nın soğuğu hakkında yaptığı yorumlarla izleyenleri kahkaha boğdu.

Sıcak iklimden gelen Afrikalı kişi, Avrupa'nın soğuğu hakkında yaptığı yorumlarla izleyenleri kahkaha boğdu.

Afrikaya geri döneceğini söyleyen Afrikalı kişi, Afrikalıların hayatta kaldığını söyleyerek arkadaşlarını da güldürdü.

Afrikaya geri döneceğini söyleyen Afrikalı kişi, Afrikalıların hayatta kaldığını söyleyerek arkadaşlarını da güldürdü.

İşte o video 👇

Videoya gelen bazı yorumlar 👇

Videoya gelen bazı yorumlar 👇
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Bozkurt

Terlik giymiş manyak. 😂