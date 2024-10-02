Temiz ve Parlak Bir Cilt İçin Uygulayabileceğin 10 Cilt Bakım Rutini
Temiz ve Parlak Bir Cilt İçin Uygulayabileceğin 10 Cilt Bakım Rutini
Cildinin temiz ve parlak görünmesi için binlerce liralık ürün kullanmana hiç gerek yok! Sana önereceğimiz rutinleri düzenli bir şekilde uygularsan, cildinin kısa sürede temiz ve parlak görüneceğini hemen fark edebilirsin. 🙃
Not: Günlük cilt bakımında uygulayabileceğin rutinlerden bahsetmeye çalıştık. Daha sağlıklı bir cilt için dermatoloğuna danışmayı unutma. ❤️
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1. Sabahları cildini temizleyici ile nazikçe yıka.
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2. C vitamini serumunu sabah rutinine ekle.
3. Her fırsatta dile getireceğiz: Cilt bakım rutinine güneş kıremini eklemeyi unutma.
4. Üşengeçliğe yer yok: Akşamları makyajını mutlaka temizle.
5. Rutinine retinol eklemeyi düşünebilirsin. Bizce bir şans ver!
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