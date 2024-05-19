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Tartışma Konusu Olmuştu: Atatürk'e Benzeyen Adamdan Zeybekli 19 Mayıs Paylaşımı Geldi

Tartışma Konusu Olmuştu: Atatürk'e Benzeyen Adamdan Zeybekli 19 Mayıs Paylaşımı Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 12:18

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Atatürk'e benzeyen bir kaç kişinin, bu benzerliği kullanarak ücretsiz yemek yedikleri insanların ilgisini çekerek bunu bir gelir kapısına dönüştürdükleri ortaya çıkmış ve bu durum tartışma konusu olmuştu.

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Yine o kişilerden biri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir video paylaştı.

Yine o kişilerden biri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir video paylaştı.

Parkta zeybek oynayan vatandaşın o videosu yine tartışma konusu oldu.

Parkta zeybek oynayan vatandaşın o videosu yine tartışma konusu oldu.

İşte o video;

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Uğurcan Çaylak

hiçbir benzerliği yok fiziken yok tipe bakınca hiç yok diğerlerini zaten saymıyorum yanından bile geçemez diğerleri bile geçemez zaten

Siz insanların sorunu ne

Atamız Gazi Paşamız hariç herkes Atatürk’lüğün ekmeğini yedi. Bu ülkede nasıl ki dini suistimal edenler varsa Gazi Paşa’mızı da suistimal ediyorlar. Ben bu s... Devamını Gör