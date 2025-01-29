Takip Etmekten Çok Keyif Aldığımız 12 Güzellik Influencer’ı
Bazen cilt bakımında ve makyajda birilerinden etkilenmek bizi daha da fazla gaza getiriyor. Bu yüzden sosyal medyada doğru kişileri takip etmek de önemli. İşte karşınızda gerçekten cilt bakımında iyi olan, takip etmekten keyif aldığımız güzellik influencerlar'ı! Hazırsanız keşfe çıkıyoruz!
1. Suzi Swoope
Doğru cilt bakımı hakkında bilgi verirken sürdürülebilirliğe de önem veriyor. Hem bir anne hem de güzellik influencer'ı. Etkili ve doğru cilt bakımı tüyoları için takip edebilirsiniz.
2. Ashley Tisdale
Temiz güzellik sektörüne adım atan oyuncu Ashley'i hepimiz bir yerden tanıyoruz. Öyle ki son dönemde verdiği güzellik tüyoları ve cilt bakım rutinleri ile oldukça popüler bir isim.
3. Genelle Seldon
Hem şarkıcı, hem modacı hem de influencer! Yaptığı makyajlar ve günlük rutin paylaşımları ile gerçekten keyifle takip ettiğimiz hesaplardan biri. Yaptıkları ile hepimize ilham oluyor.
4. Kandee Johnson
Hem çok eğlenceli hem de çok havalı! Aslında Kandee daha çok tırnaklarını ve eşsiz nail artlarını paylaşsa da makyajları ve tarzı ile de çok dikkat çekiyor. Öyle havalı özenle verilmiş pozlar yerine tam olarak içimizden biri gibi!
5. Penelope Gwen
Profesyonel bir makyaj sanatçısı olan Penelope hem cildi hem makyajı hem de enerjisi ile bizi kendine çekiyor. Öyle ki tarzı ile her şeyi çok uyumlu. Aynı zamanda da insanın içindeki o yaratıcılığı ortaya çıkarmayı başarıyor.
6. Nyma Tang
YouTube'da yayınladığı dizi ile ünlenen Nyma da çok keyifli içerik üreticilerinden biri. Güzellik algılarını kendine göre yaratırken ortaya da eşsiz güzellikte işler çıkartıyor.
7. Renee Chow
New York'lu bir vlogger ve içerik üreticisi olan Renee, cilt bakımını hem eğlenceli hem de bilgilendirici şekilde ele alıyor. Ürünlerin kullanımından etkilerine kadar da her şeyi anlatıyor. Ve çok komik biri!
8. Jadé Marie
Hem güzellik uzmanı hem de influencer olan Jadé o kadar güzel rutinler paylaşıyor ki hayran olmamak elde değil. Yüz ve vücut bakımında en sevdiğimiz isimler arasında!
9. Victoria Lyn
Hem cilt bakımı hem de makyajı birleştiren Victoria'nın içeriklerine hayran kalıyoruz. Öyle ki yaptığı her makyaj ve cilt bakımıyla bizi alıp başka yerlere götürüyor.
10. Sharmili
Doğal güzellik tutkunları için eşsiz bir hesap varsa o da Sharmili'nin hesabıdır. Önerdiği çeşitli cilt bakım rutinlerini paylaşan Sharmili gerçekten hem etkileyici hem de öğretici isimlerden biri.
11. Shani Darden
Daha minimalist tonlardan ilerleyen Shani hem o minimal hayatı hem de kahverengi tonları ile bizi sakinleştiren hesaplardan biri. Gerçekten baktıkça etkileniyorsunuz!
12. Emre Can Şinikoğlu
Son dönemin popüler isimlerinden biri de kuşkusuz Emre! Hem içerikleri çok eğlenceli hem de videoları ile insanı teşvik ediyor. Cilt bakım rutinleri, ürün denemeleri ve içerikleri ile en sevdiklerimiz arasında.
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