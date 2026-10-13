Tahir Başkan’ın Yol Arkadaşları

Burada dikkatimi çeken küçük bir sahneyi anlatmak istiyorum, çünkü bana göre bütün fuarın özeti o sahnede saklı.

Standlar arasında koşturan bir çocuk, elindeki su şişesini farkında olmadan yere düşürüyor. Belki bir kitabın kapağına dalıp gitmiş, belki annesinin elini yakalamaya çalışıyor. Şişe yerde kalıyor. İşte tam o anda, nereden çıktığı belli olmayan bir görevli beliriyor. Çocuğu azarlamıyor, parmağını sallamıyor, sesini yükseltmiyor. Nazikçe eğiliyor, onu ürkütmeden yanına yaklaşıyor ve en yakın çöp kovasını gösteriyor. Bir baba sevecenliğiyle, bir abi yakınlığıyla.

Çocuk şişeyi alıp kovaya atıyor. Yüzünde mahcubiyetten çok bir tür gurur var; sanki küçük bir görevi başarıyla tamamlamış gibi. Ben bu sahneyi fuar boyunca farklı köşelerde, farklı yüzlerle defalarca gördüm. Bir peçete, bir şeker ambalajı, bir broşür… Her seferinde aynı sükûnet, aynı şefkat.

Bana kalırsa buradaki asıl mesele temizlik değil, terbiyedir; ama kelimenin en güzel anlamıyla. O çocuk o gün yalnızca bir kitap fuarını gezmedi; kamusal alana nasıl özen gösterileceğini, bunun da cezayla değil sevgiyle öğretilebileceğini gördü. Bir kitabın sayfalarca anlatamayacağını, bir görevlinin tek bir hareketi anlattı.