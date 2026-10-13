Tahir Başkan’ın Yol Arkadaşları
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Fuarın son akşamı, Kongre Merkezi’nin kapısından çıkarken bir an durup arkama baktım. İçeride hâlâ tek tük okur vardı; kimi son bir kitabı göğsüne bastırmış, kimi bir yayıneviyle vedalaşıyordu. Ama benim gözüm başka bir yere takıldı: Bir köşede, yorgunluğunu belli etmemeye çalışarak koridoru son kez kolaçan eden yelekli bir görevliye. Dokuz gün boyunca onu belki yüz kez görmüştüm, fakat ilk kez o akşam gerçekten fark ettim. Bu yazı, o fark edişin yazısı.
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