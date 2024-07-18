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Tadic Veda Etti: Sırp Futbolcu Milli Takım Kararını Resmen Açıkladı

Tadic Veda Etti: Sırp Futbolcu Milli Takım Kararını Resmen Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 15:23

Fenerbahçe tecrübeli Sırp futbolcusu Dusan Tadic, milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu.

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EURO 2024'te gruplardan çıkamayan Sırbistan Milli Takımı'nda ayrılık yaşandı.

EURO 2024'te gruplardan çıkamayan Sırbistan Milli Takımı'nda ayrılık yaşandı.

Fenerbahçe forması giyen takım kaptanlarından Tadic, ülkesinin formasına veda etti.

Fenerbahçe forması giyen takım kaptanlarından Tadic, ülkesinin formasına veda etti.

Yıldız futbolcu, kararını sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu. 👇

Yıldız futbolcu, kararını sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu. 👇

'Milli takım benim için her zaman bir tutku olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme... Birlikte çok şey yaşadık; sevinçler, üzüntüler, gülümsemeler, kan, mutluluk, çok fazla acı ve ızdırap... Hiçbir kulüp başarısızlığı, milli takım başarısızlığı kadar acı veremez ama aynı zamanda hiçbir kulüp başarısı da Sırbistan formasıyla elde edilen başarı kadar neşe getiremez. Milli takımın armasıyla savaşmaktan ve armayı savunmaktan büyük keyif aldım. Sırbistan formasıyla 2 Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda yer aldım. Bu takımda kaptanlık görevi yaptım. Rekor sayıda asist yaptım ki beni tanıyanlar benim için asist yapmanın, gol atmaktan daha önemli olduğunu bilir.

Sporda nerede olduğunuzu ve neyi ne kadar hak ettiğini gösteren sahadaki yaptıklarınızdır. Milli takımdaki herkese teşekkür ederim. Beni daha iyi bir insan ve daha iyi bir sporcu yaptılar. Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yeniden orada olacağıma inanıyorum. Sporculuk kariyerimden sonra futbolda kalmak istiyorum. Eğer yapabiliyorsanız, ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte, tribünlerde ya da ekran önünde her zaman Sırbistan'ın sadık bir taraftarı olacağım.'

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