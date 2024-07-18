Tadic Veda Etti: Sırp Futbolcu Milli Takım Kararını Resmen Açıkladı
Tadic Veda Etti: Sırp Futbolcu Milli Takım Kararını Resmen Açıkladı
Fenerbahçe tecrübeli Sırp futbolcusu Dusan Tadic, milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu.
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EURO 2024'te gruplardan çıkamayan Sırbistan Milli Takımı'nda ayrılık yaşandı.
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Fenerbahçe forması giyen takım kaptanlarından Tadic, ülkesinin formasına veda etti.
Yıldız futbolcu, kararını sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu. 👇
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