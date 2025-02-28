Survivor Panorama'daki Kavgadan Viral Olan Kızıl Goncalar Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Panorama'daki Kavgadan Viral Olan Kızıl Goncalar Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Esma Yılmaz'ın canlandırdığı Mira karakteri arasında geçen diyalog geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. 'Ramazan kim?' sahnesi o dönem viral olurken söz konusu sahne Ramazan'ın gelişiyle beraber tekrardan gündeme oturdu.
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Diyanet-Sen, RTÜK tarafından gündüz kuşağı programlarının kaldırılması, diziler ve dijital platformların da daha sıkı denetlenmesini amaçlayan imza kampanyası başlattı. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, MEMUR-SEN Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna Işıl karakteriyle dahil olan Ece İrtem, Habertürk'e konuştu. İrtem, Apo'nun Alev'den sonraki yeni sevgilisi Işıl'ı canlandırıyor. Ece İrtem, Işıl karakterinin Apo'ya neden aşık olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Detaylar içeriğimizde!
TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Sen Ağlama İstanbul'da rol alacağı için Gönül Dağı'ndan ayrılan Erdal Cindoruk diziye geri dönüyor. Birsen Altuntaş, Cindoruk'un diziye 172. bölüm itibariyle katılacağını açıkladı.
Survivor'ın eski yarışmacıları Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu arasında tansiyon yükselmişti. İkili birbirine sosyal medyadan yaptıkları göndermeler ile geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Nagihan, Survivor Panorama’ya konuk oldu. Hatipoğlu ile canlı yayında yüzleşen Nagihan, 'Sizin yanıklığınız 2024'ten. Kuduruyorsunuz, çıldırıyorsunuz...' diye konuşunca birbirlerine girdiler.
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Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan imam rolündeki İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan ile Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç yıllar önce aynı dizide rol almışlar. Birlikte hiç sahneleri olmadığı için hatırlamıyor olabileceğimiz dizi aslında çok popülerdi. Karakoç'u tanıdığımız Beni Affet dizisinden bahsediyoruz. Gelin, o zamanlar nasıl görünüyorlarmış, bir bakalım...
Televizyonun tozlu raflarını aralıyoruz! Televizyon dünyasında bazı diziler yıllar geçse de hafızalardan silinmez, bazıları ise bir zamanlar büyük umutlarla ekrana gelmiş olmasına rağmen zamanla unutulup gider. Bir dönemin büyük prodüksiyonları, iddialı hikâyeleri ya da ilginç konseptleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen, ancak bir şekilde tarihin tozlu raflarında kaybolan dizileri hatırlamaya ne dersiniz?
Survivor 2023’ten tanıdığımız Osman Can Ural, sosyal medya hesabından üzücü bir haber paylaştı. Ural, babası Nuri Ural’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yarışmada gösterdiği performansla akıllarda kalan eski yarışmacının haberi sevenlerini üzdü. İşte o paylaşım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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