Eski Survivor Yarışmacısı Osman Can Ural Babasını Kaybetti!

Ural o dönem yarışmada takımına büyük katkı sağlayarak adından söz ettirmişti. Parkurdaki mücadeleleri ile diğer yarışmacılardan da büyük alkış alan Survivor Osman Can, ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın çekim ve set ekibinde yer alıyordu.