Eski Survivor Yarışmacısı Osman Can Ural Babasını Kaybetti!
Eski Survivor Yarışmacısı Osman Can Ural Babasını Kaybetti!
Survivor 2023’ten tanıdığımız Osman Can Ural, sosyal medya hesabından üzücü bir haber paylaştı. Ural, babası Nuri Ural’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yarışmada gösterdiği performansla akıllarda kalan eski yarışmacının haberi sevenlerini üzdü. İşte o paylaşım...
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Survivor 2023 sezonunda Gönüllüler takımında yarışmıştı.
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Bu başarısı boşuna değildi.
Acun Ilıcalı'nın ekibindeydi.
Ural, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından üzücü bir haber paylaştı.
Acı haberi Instagram üzerinden paylaşan Osman Can,
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Survivor’da yarıştığı dönemde aileler ödülüne ablası Sinem katılmış ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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