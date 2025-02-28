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Eski Survivor Yarışmacısı Osman Can Ural Babasını Kaybetti!

Eski Survivor Yarışmacısı Osman Can Ural Babasını Kaybetti!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.02.2025 - 08:37

Survivor 2023’ten tanıdığımız Osman Can Ural, sosyal medya hesabından üzücü bir haber paylaştı. Ural, babası Nuri Ural’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yarışmada gösterdiği performansla akıllarda kalan eski yarışmacının haberi sevenlerini üzdü. İşte o paylaşım...

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Survivor 2023 sezonunda Gönüllüler takımında yarışmıştı.

Survivor 2023 sezonunda Gönüllüler takımında yarışmıştı.

Survivor 2023 sezonunda performansı ile dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Osman Can Ural'ı hatırlarsınız. Parkurlarda gerçekten çok başarılı olan yarışmacı hafızalara kazınmıştı.

Bu başarısı boşuna değildi.

Bu başarısı boşuna değildi.

Aynı zamanda futbol geçmişi olan eski Survivor yarışmacısı, elendiğinde çok üzülmüştük. Onun gibi hırslı ve heyecanlı Survivor'lara zor rastlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın ekibindeydi.

Acun Ilıcalı'nın ekibindeydi.

Ural o dönem yarışmada takımına büyük katkı sağlayarak adından söz ettirmişti. Parkurdaki mücadeleleri ile diğer yarışmacılardan da büyük alkış alan Survivor Osman Can, ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın çekim ve set ekibinde yer alıyordu.

Ural, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından üzücü bir haber paylaştı.

Ural, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından üzücü bir haber paylaştı.

Ural, babası Nuri Ural’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acı haberi Instagram üzerinden paylaşan Osman Can,

Acı haberi Instagram üzerinden paylaşan Osman Can,

“Canım babam Nuri Ural vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Edirne Uzunköprü Bayramlı Köyü Camii’nden kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı. Ardından bir başka paylaşım yaparak, 'Babam Nuri Ural’ın cenazesi yarın. Gelemeyecekler için bugün Cennet Yavuz Selim Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacaktır. Arayan, soran, dönüş yapamadığım herkesten Allah razı olsun' dedi.

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Survivor’da yarıştığı dönemde aileler ödülüne ablası Sinem katılmış ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Survivor’da yarıştığı dönemde aileler ödülüne ablası Sinem katılmış ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Ablası, “İyi, kemoterapisi vardı. Annem gelemedi” diyerek durumu özetlemişti. Biz de kendisine sabırlar diliyoruz, mekanı cennet olsun.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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