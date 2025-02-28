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Gönül Dağı'ndan Ayrılan Erdal Cindoruk Diziye Geri Dönüyor!

Gönül Dağı'ndan Ayrılan Erdal Cindoruk Diziye Geri Dönüyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.02.2025 - 15:30

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Sen Ağlama İstanbul'da rol alacağı için Gönül Dağı'ndan ayrılan Erdal Cindoruk diziye geri dönüyor. Birsen Altuntaş, Cindoruk'un diziye 172. bölüm itibariyle katılacağını açıkladı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonunda da reytinglerde zirvede yer almaya devam ederken, dizinin hayranlarını sevindirecek flaş bir gelişme yaşandı.

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonunda da reytinglerde zirvede yer almaya devam ederken, dizinin hayranlarını sevindirecek flaş bir gelişme yaşandı.

Eğer planlarda bir değişiklik olmazsa, 12 bölüm sonra sezon finali yapacak olan diziye, geçtiğimiz haftalarda veda eden usta oyuncu Erdal Cindoruk geri dönüyor.

Dizide Hüseyin karakterine hayat veren Cindoruk, bir süre önce projeden ayrılarak OGM Pictures’ın kısa sürede final yapan Sen Ağlama İstanbul dizisiyle anlaşmıştı.

Dizide Hüseyin karakterine hayat veren Cindoruk, bir süre önce projeden ayrılarak OGM Pictures’ın kısa sürede final yapan Sen Ağlama İstanbul dizisiyle anlaşmıştı.

Ancak gelen son bilgilere göre, başarılı oyuncu Gönül Dağına 172. bölüm itibarıyla geri dönecek. Ayrıca dizinin 6. sezonunun da planlandığı konuşuluyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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