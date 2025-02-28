TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Sen Ağlama İstanbul'da rol alacağı için Gönül Dağı'ndan ayrılan Erdal Cindoruk diziye geri dönüyor. Birsen Altuntaş, Cindoruk'un diziye 172. bölüm itibariyle katılacağını açıkladı.