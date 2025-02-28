Gönül Dağı'ndan Ayrılan Erdal Cindoruk Diziye Geri Dönüyor!
Gönül Dağı'ndan Ayrılan Erdal Cindoruk Diziye Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Sen Ağlama İstanbul'da rol alacağı için Gönül Dağı'ndan ayrılan Erdal Cindoruk diziye geri dönüyor. Birsen Altuntaş, Cindoruk'un diziye 172. bölüm itibariyle katılacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonunda da reytinglerde zirvede yer almaya devam ederken, dizinin hayranlarını sevindirecek flaş bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide Hüseyin karakterine hayat veren Cindoruk, bir süre önce projeden ayrılarak OGM Pictures’ın kısa sürede final yapan Sen Ağlama İstanbul dizisiyle anlaşmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın