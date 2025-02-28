Survivor Panorama’ya Konuk Olan Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu Birbirine Girdi!
Survivor Panorama’ya Konuk Olan Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu Birbirine Girdi!
Survivor'ın eski yarışmacıları Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu arasında tansiyon yükselmişti. İkili birbirine sosyal medyadan yaptıkları göndermeler ile geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Nagihan, Survivor Panorama’ya konuk oldu. Hatipoğlu ile canlı yayında yüzleşen Nagihan, 'Sizin yanıklığınız 2024'ten. Kuduruyorsunuz, çıldırıyorsunuz...' diye konuşunca birbirlerine girdiler.
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Murat Özarı, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın sunduğu Survivor Panorama'da eski yarışmacılardan söz açılmıştı.
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Murat Özarı, Nagihan için "Kraliçe" derken; Özarı'nın bu sözlerine karşı çıkan Hakan, "Kim çıkardı bunu? İlk kim dedi?" demişti.
Yaptığı paylaşımlarla sert konuşan Nagihan'a yanıt gecikmedi. Önce Nagihan'ın paylaşımlarına bir bakalım:
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Hakan Hatipoğlu, bu paylaşımlara çok sinirlendi. X hesabından yüzleşmek için Nagihan'ı canlı yayına çağırdı.
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Bugün yayınlanan Panorama'da karşı karşıya gelen ikili birbirine girdi. Nagihan "Sizin yanıklığınız 2024'ten. Kuduruyorsunuz, çıldırıyorsunuz..." deyince ortalık karıştı.
Özarı ise yine Nagihan'ın yanında yer aldı. "Nagihan'a ilk kez Acun Ilıcalı Kraliçe, demiştir." dedi.
Gelin canlı yayındaki gerilimli anlara bir bakalım... Siz ne düşünüyorsunuz? Bize yazmayı unutmayın...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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