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Survivor Panorama’ya Konuk Olan Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu Birbirine Girdi!

Survivor Panorama’ya Konuk Olan Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu Birbirine Girdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.02.2025 - 14:20

Survivor'ın eski yarışmacıları Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu arasında tansiyon yükselmişti. İkili birbirine sosyal medyadan yaptıkları göndermeler ile geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Nagihan, Survivor Panorama’ya konuk oldu. Hatipoğlu ile canlı yayında yüzleşen Nagihan, 'Sizin yanıklığınız 2024'ten. Kuduruyorsunuz, çıldırıyorsunuz...' diye konuşunca birbirlerine girdiler.

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Murat Özarı, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın sunduğu Survivor Panorama'da eski yarışmacılardan söz açılmıştı.

Murat Özarı, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın sunduğu Survivor Panorama'da eski yarışmacılardan söz açılmıştı.

Sunuculardan Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın, Survivor'ın iddialı eski yarışmacısı Nagihan Karadere hakkında söyledikleri dikkat çekti. Nagihan, söylenenlere sessiz kalmadı.

Murat Özarı, Nagihan için "Kraliçe" derken; Özarı'nın bu sözlerine karşı çıkan Hakan, "Kim çıkardı bunu? İlk kim dedi?" demişti.

Murat Özarı, Nagihan için "Kraliçe" derken; Özarı'nın bu sözlerine karşı çıkan Hakan, "Kim çıkardı bunu? İlk kim dedi?" demişti.

Damla Can ise 'Kendi çıkarmıştır' diyerek Hakan'ı destekledi. Nagihan bu konuşmalara sosyal medyadan ateş püskürdü.

Yaptığı paylaşımlarla sert konuşan Nagihan'a yanıt gecikmedi. Önce Nagihan'ın paylaşımlarına bir bakalım:

Yaptığı paylaşımlarla sert konuşan Nagihan'a yanıt gecikmedi. Önce Nagihan'ın paylaşımlarına bir bakalım:

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Hakan Hatipoğlu, bu paylaşımlara çok sinirlendi. X hesabından yüzleşmek için Nagihan'ı canlı yayına çağırdı.

Hakan Hatipoğlu, bu paylaşımlara çok sinirlendi. X hesabından yüzleşmek için Nagihan'ı canlı yayına çağırdı.

Hatipoğlu paylaşımında 'Kraliçe' tartışmasına şöyle yanıt verdi: 'Kraliçe misin trileçe mi?'

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Bugün yayınlanan Panorama'da karşı karşıya gelen ikili birbirine girdi. Nagihan "Sizin yanıklığınız 2024'ten. Kuduruyorsunuz, çıldırıyorsunuz..." deyince ortalık karıştı.

Bugün yayınlanan Panorama'da karşı karşıya gelen ikili birbirine girdi. Nagihan "Sizin yanıklığınız 2024'ten. Kuduruyorsunuz, çıldırıyorsunuz..." deyince ortalık karıştı.

Özarı ise yine Nagihan'ın yanında yer aldı. "Nagihan'a ilk kez Acun Ilıcalı Kraliçe, demiştir." dedi.

Özarı ise yine Nagihan'ın yanında yer aldı. "Nagihan'a ilk kez Acun Ilıcalı Kraliçe, demiştir." dedi.

Gelin canlı yayındaki gerilimli anlara bir bakalım... Siz ne düşünüyorsunuz? Bize yazmayı unutmayın...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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