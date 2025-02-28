Survivor Panorama’ya Konuk Olan Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu Birbirine Girdi!

Survivor'ın eski yarışmacıları Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu arasında tansiyon yükselmişti. İkili birbirine sosyal medyadan yaptıkları göndermeler ile geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Nagihan, Survivor Panorama’ya konuk oldu. Hatipoğlu ile canlı yayında yüzleşen Nagihan, 'Sizin yanıklığınız 2024'ten. Kuduruyorsunuz, çıldırıyorsunuz...' diye konuşunca birbirlerine girdiler.