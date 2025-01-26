Sultan Süleyman Boşa Aşık Olmadı! Hürrem Sultan'ın Güzelliğinin 11 Sırrı
Sultan Süleyman Boşa Aşık Olmadı! Hürrem Sultan'ın Güzelliğinin 11 Sırrı
Hürrem Sultan'ın güzelliğinin dillere destan olduğunu bilmeyen yoktur... Yalnız herkesin yanıldığı nokta onun güzelliği sadece dıştan değil, aynı zamanda da içten desteklenen bir güzellikti. Kendinizi şımartmak isterseniz, Hürrem Sultan'ın bu yöntemlerini kendi hayatınıza uygulayabilirsiniz...
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1. Doğal yağlar cilt için bir şifa kaynağıdır.
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2. Osmanlı'da hamam kültürü, kadınlar için bir güzellik ritüeliydi.
3. Gül suyu cildini canlandırırdı.
4. Saç bakımında bitkisel karışımlar yer alırdı.
5. Cildi için kil maskeleri kullanırdı.
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6. Beslenmesine her zaman dikkat ederdi.
7. Cildi için bal maskesi kullanırdı.
8. Güzelliğini tamamlayan kokuları lavanta ve amberdi.
9. Göz bakımını da ihmal etmezdi.
10. Zarif duruşu her zaman insanları etkilerdi.
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11. Son olarak, güzellik ritüelleri için bitki çayı tüketirdi.
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