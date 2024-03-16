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Süleyman Soylu ve Fenerbahçe Başkanlığı: “Bir Bu Eksikti!”

Süleyman Soylu ve Fenerbahçe Başkanlığı: “Bir Bu Eksikti!”

Süleyman Soylu Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.03.2024 - 08:18

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu için ortaya atılan Fenerbahçe iddiası sosyal medyada gündem oldu. Soylu ise yaptığı açıklamada “Bir bu eksikti” ifadelerini kullandı.

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Uzun yıllar içişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu, son genel seçimlerden sonra kabinede kendine yer bulamamıştı.

Uzun yıllar içişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu, son genel seçimlerden sonra kabinede kendine yer bulamamıştı.

İddialara göre; Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki çekişmelerin yıllardır Fenerbahçe'nin önünü kestiğine inanan bir grup sarı-lacivert renklere gönül veren üye, kulübün 9178 numaralı kongre üyesi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya başkan adaylığı teklifinde bulundu.

İddialara göre; Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki çekişmelerin yıllardır Fenerbahçe'nin önünü kestiğine inanan bir grup sarı-lacivert renklere gönül veren üye, kulübün 9178 numaralı kongre üyesi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya başkan adaylığı teklifinde bulundu.

Odatv, Süleyman Soylu’ya ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını sordu.

Odatv, Süleyman Soylu’ya ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını sordu.

Kaynak

İddiaları yalanlayan Soylu; “İsmim ile ilgili bir tek bu spekülasyon eksikti. Büyük camialar şakaya gelmez.” ifadelerini kullandı.

İddiaları yalanlayan Soylu; “İsmim ile ilgili bir tek bu spekülasyon eksikti. Büyük camialar şakaya gelmez.” ifadelerini kullandı.

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