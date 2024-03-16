Süleyman Soylu ve Fenerbahçe Başkanlığı: “Bir Bu Eksikti!”
Süleyman Soylu ve Fenerbahçe Başkanlığı: “Bir Bu Eksikti!”
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu için ortaya atılan Fenerbahçe iddiası sosyal medyada gündem oldu. Soylu ise yaptığı açıklamada “Bir bu eksikti” ifadelerini kullandı.
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Uzun yıllar içişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu, son genel seçimlerden sonra kabinede kendine yer bulamamıştı.
İddialara göre; Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki çekişmelerin yıllardır Fenerbahçe'nin önünü kestiğine inanan bir grup sarı-lacivert renklere gönül veren üye, kulübün 9178 numaralı kongre üyesi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya başkan adaylığı teklifinde bulundu.
Odatv, Süleyman Soylu’ya ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını sordu.
İddiaları yalanlayan Soylu; “İsmim ile ilgili bir tek bu spekülasyon eksikti. Büyük camialar şakaya gelmez.” ifadelerini kullandı.
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