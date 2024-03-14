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Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığına Adaylığını Resmen Duyurdu

Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığına Adaylığını Resmen Duyurdu

Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.03.2024 - 17:48 Son Güncelleme: 14.03.2024 - 18:09

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 'Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım' dedi.

Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

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