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Sosyalist Ülke Küba’da Para Kullanımı Nasıl? Küba Peso’su Hakkında 12 İlginç Bilgi

etiket Sosyalist Ülke Küba’da Para Kullanımı Nasıl? Küba Peso’su Hakkında 12 İlginç Bilgi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 17:01

Küba, turistik olarak seyahat edilen ülkelerden biri. Bu turistik yerin para birimi ise peso. Peki bu para birimi nedir, merak ediyor musun? Senin için peso hakkındaki ilginç bilgileri topladık!

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1. Küba'da iki resmi para birimi var.

Evet, bu biraz garip gelebilir ama doğru. Küba'da iki tane resmi para birimi var. Bunlar Küba Pesosu ve Dönüştürülebilir Peso. Küba pesosunun sembolü CUP.  Buna ulusal peso da deniyor. Diğeri ise CUC, yani dönüştürülebilir peso. Bunun diğer adı ise dolar peso. Küba'da memurlar maaşlarının bir kısmını CUP olarak diğer kısmını ise CUC olarak alıyorlardı.

2. Dönüştürülebilir Küba pesosu ilk olarak 1994 yılında dolaşıma girmiş.

2. Dönüştürülebilir Küba pesosu ilk olarak 1994 yılında dolaşıma girmiş.

Küba pesosunun amacı doların dolaşımını azaltmak. Bu peso dolara sabitlenmiş ve özellikle turizm amacıyla kullanılmış. Küba'dayken kullanmak için bu peso gerekiyordu. Yani Küba'da para harcamak için Küba pesosuna ihtiyacınız vardı. Bu paranın ülke dışında bir değeri olmadığını da söyleyelim.

3. Ama bu dönem artık sona erdi.

İki resmi para birimi artık Küba'da yok. 1 Ocak 2021 yılından itibaren bu iki para birimli sistem sona erdi. Yani artık Küba'nın da tek para birimi var. Kaldırılmasının nedeni ise karışıklık yaşanması. Dönüştürülebilir peso olan CUC kaldırıldı ve Küba'da sadece Küba pesosu denilen CUP kaldı.

4. Küba'da bir dönem ABD doları yasaktı.

Küba'da ABD'nin ekonomik yaptırımları vardı. Buna bir karşılık olarak Küba da ABD dolarının dolaşımını yasakladı. Yaptırımlara tepki olarak yapılan bu hareket sonrasında Küba'da ABD doları ile alışveriş yapmak imkansız hale geldi. Bu karar doğal olarak turistler için de geçerliydi. Ülkeye gelen yabancıların elindeki parayı Küba pesosuna çevirmesi gerekiyordu.

5. Küba'da sabit kur uygulaması bulunuyor.

5. Küba'da sabit kur uygulaması bulunuyor.

2021 yılında Küba'da bir reform gerçekleştirildi. Bu para reformuyla Küba pesosu ABD doları karşısında sabitlendi. Yani artık Küba pesosunun dolar karşısında bir kuru oluyor. 1 Amerikan doları 24 CUP'a sabitlenmiş bu uygulamayla.

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6. Küba'nın ana döviz kaynağından biri turizm.

Küba'da CUC'un dolaşımdan kaldırıldığını söyledik. Bunun amacı dövizi artırabilmek. Dolar yasağı kalktıktan sonra bu sayede turizm gelirlerinin artacağı düşünülüyor. Bunun turizme de olumlu katkı sağlayabileceği öngörülüyor.

7. Küba pesosunda Che Guevara bulunuyor.

7. Küba pesosunda Che Guevara bulunuyor.

Hepsinde değil tabii ki ama üç peso değerindeki banknotta Che Guevara bulunuyor. Üzerinde Che Guevara'nın portresi olan bu banknotlar nadir görülen banknotlardan. Kırmızı tonlarındaki bu banknot halk arasında Che diye de anılıyor.

8. Küba'da işlem yaparken kullanmak için CADECA'lar var.

8. Küba'da işlem yaparken kullanmak için CADECA'lar var.

CADECA'lar ne diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Bunlar Küba'da bulunan döviz büroları. Yani döviz bozdururken bu bürolar kullanılıyor. Bunun dışında piyasada resmi olmayan şekilde döviz bozdurulabiliyor. Ama turistlerin resmi döviz bürosu olarak geçen CADECA'larda döviz bozdurmaları öneriliyor.

9. Küba'da ATM kullanımı sınırlı.

9. Küba'da ATM kullanımı sınırlı.

Küba'da bankacılık işlemleri oldukça sınırlı. Kredi kartlarının kabul edilme oranı da o yüzden oldukça düşük. Küba'da ATM sayısı da çok düşük aslında. O yüzden de kullanımı düşük oluyor. Aynı zamanda çoğu ATM sadece Küba bankaların ait kartları kabul edip işlem yapıyor.

10. Küba'da alışveriş için nakit taşımak zorunlu.

10. Küba'da alışveriş için nakit taşımak zorunlu.

Genelde kredi kartlarıyla Küba'da işlem yapmak zor. O yüzden nakitle gitmek en iyisi. Bunun yanında Küba'da dövizle alışveriş yapmak için MLC Mağazaları bulunuyor. MLC Mağazaları adındaki bu mağazalarda gıda malzemeleri, elektronik eşyalar gibi malzemeler satılıyor. Burada ödeme yaparken yalnızca manyetik kartlar kabul ediliyor. Yani nakit ödeme yok. O yüzden alışveriş ancak kartla yapılmak zorunda.

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11. Küba'da çalışanlar bahşişleri dövizle almayı istiyor.

Özellikle turizm sektöründe çalışanlar için geçerli bu. Turistlerden gelen döviz bahşişleri tercih ediyorlar. Restoran ya da otel çalışanları tarafından yabancı turistlerin verdiği döviz bahşişleri tercih ediliyor ve bekleniyor.

12. Küba'da döviz geliri elde eden işletmeler ya da kişiler bunların bir kısmını devletin kontrol ettiği hesaplara yatırmak zorunda.

Bu biraz garip gelebilir ama Küba'da uygulama böyle. Turizm ya da dış ticaretle uğraşanlar dövizle kazandıkları parayı hemen öyle piyasada kullanamıyorlar. Burada devletin bir müdahalesi bulunuyor. Bu dövizleri uygun şekilde yönetmek için devlet planlamalar yapıyor.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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