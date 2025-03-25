Sosyalist Ülke Küba’da Para Kullanımı Nasıl? Küba Peso’su Hakkında 12 İlginç Bilgi
Sosyalist Ülke Küba’da Para Kullanımı Nasıl? Küba Peso’su Hakkında 12 İlginç Bilgi
Küba, turistik olarak seyahat edilen ülkelerden biri. Bu turistik yerin para birimi ise peso. Peki bu para birimi nedir, merak ediyor musun? Senin için peso hakkındaki ilginç bilgileri topladık!
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1. Küba'da iki resmi para birimi var.
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2. Dönüştürülebilir Küba pesosu ilk olarak 1994 yılında dolaşıma girmiş.
3. Ama bu dönem artık sona erdi.
4. Küba'da bir dönem ABD doları yasaktı.
5. Küba'da sabit kur uygulaması bulunuyor.
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6. Küba'nın ana döviz kaynağından biri turizm.
7. Küba pesosunda Che Guevara bulunuyor.
8. Küba'da işlem yaparken kullanmak için CADECA'lar var.
9. Küba'da ATM kullanımı sınırlı.
10. Küba'da alışveriş için nakit taşımak zorunlu.
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11. Küba'da çalışanlar bahşişleri dövizle almayı istiyor.
12. Küba'da döviz geliri elde eden işletmeler ya da kişiler bunların bir kısmını devletin kontrol ettiği hesaplara yatırmak zorunda.
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