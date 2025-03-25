Sosyalist Ülke Küba’da Para Kullanımı Nasıl? Küba Peso’su Hakkında 12 İlginç Bilgi

Evet, bu biraz garip gelebilir ama doğru. Küba'da iki tane resmi para birimi var. Bunlar Küba Pesosu ve Dönüştürülebilir Peso. Küba pesosunun sembolü CUP. Buna ulusal peso da deniyor. Diğeri ise CUC, yani dönüştürülebilir peso. Bunun diğer adı ise dolar peso. Küba'da memurlar maaşlarının bir kısmını CUP olarak diğer kısmını ise CUC olarak alıyorlardı.