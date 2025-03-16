Son Yıllarda Müzisyenliği ile Ön Plana Çıkan Komedyen Ata Demirer "Türk Sanat Müziği Öldü" Dedi

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Volkan karakteri ile gönüllerimize taht kuran komedyen Ata Demirer son yıllarda yaptığı müzik ile de adından söz ettiriyor bildiğiniz üzere. Eyvah Eyvah, Niyazigül Dörtnala, Olanlar Oldu gibi başarılı senaryolara da imza atan Demirer Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yaptığı programa konuk oldu.
Programda müzik ile ilgili de konuşan Ata Demirer Türk Sanat Müziği için 'Türk Sanat Müziği öldü' yorumunda bulundu.
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Ata Demirer, Türk komedi dünyasının en parlak yıldızlarından biri. Sahne performansları ve mizah anlayışı ile geniş kitlelere hitap eden Demirer, aynı zamanda yetenekli bir oyuncu ve başarılı bir senaristtir.
Kendi yazdığı ve yönettiği projelerde de başarısını kanıtlayan Demirer, komedi dünyasının yanı sıra yaptığı müzikle de insanların beğenisini kazandı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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