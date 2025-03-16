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Son Yıllarda Müzisyenliği ile Ön Plana Çıkan Komedyen Ata Demirer "Türk Sanat Müziği Öldü" Dedi

Son Yıllarda Müzisyenliği ile Ön Plana Çıkan Komedyen Ata Demirer "Türk Sanat Müziği Öldü" Dedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 11:00

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Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Volkan karakteri ile gönüllerimize taht kuran komedyen Ata Demirer son yıllarda yaptığı müzik ile de adından söz ettiriyor bildiğiniz üzere. Eyvah Eyvah, Niyazigül Dörtnala, Olanlar Oldu gibi başarılı senaryolara da imza atan Demirer Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yaptığı programa konuk oldu. 

Programda müzik ile ilgili de konuşan Ata Demirer Türk Sanat Müziği için 'Türk Sanat Müziği öldü' yorumunda bulundu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ata Demirer, Türk komedi dünyasının en parlak yıldızlarından biri. Sahne performansları ve mizah anlayışı ile geniş kitlelere hitap eden Demirer, aynı zamanda yetenekli bir oyuncu ve başarılı bir senaristtir.

Ata Demirer, Türk komedi dünyasının en parlak yıldızlarından biri. Sahne performansları ve mizah anlayışı ile geniş kitlelere hitap eden Demirer, aynı zamanda yetenekli bir oyuncu ve başarılı bir senaristtir.

Kendine has üslubu ve doğaçlama yeteneği ile seyircilerini kahkahaya boğan Demirer, birçok farklı karaktere bürünerek izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatır. Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinden bazılarının başrolünde yer alan Demirer, aynı zamanda birçok ödüle layık görülmüştür.

Kendi yazdığı ve yönettiği projelerde de başarısını kanıtlayan Demirer, komedi dünyasının yanı sıra yaptığı müzikle de insanların beğenisini kazandı.

Kendi yazdığı ve yönettiği projelerde de başarısını kanıtlayan Demirer, komedi dünyasının yanı sıra yaptığı müzikle de insanların beğenisini kazandı.

Peki siz Ata Demirer'in Türk Sanat Müziği ile ilgili sözlerine katılıyor musunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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