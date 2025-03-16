Son Yıllarda Müzisyenliği ile Ön Plana Çıkan Komedyen Ata Demirer "Türk Sanat Müziği Öldü" Dedi

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Volkan karakteri ile gönüllerimize taht kuran komedyen Ata Demirer son yıllarda yaptığı müzik ile de adından söz ettiriyor bildiğiniz üzere. Eyvah Eyvah, Niyazigül Dörtnala, Olanlar Oldu gibi başarılı senaryolara da imza atan Demirer Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yaptığı programa konuk oldu.

Programda müzik ile ilgili de konuşan Ata Demirer Türk Sanat Müziği için 'Türk Sanat Müziği öldü' yorumunda bulundu.