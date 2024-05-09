Son Dönemde Viral Olan "Cart Curt" Şarkısını Duyunca Anne Karnında Dans Etmeye Başlayan Bebek

Bilindiği üzere, bebeklerin duyuları henüz anne karnında gelişmeye başlar. BBebekler, dünyaya gelmeden önce bile çevrelerindeki sesleri algılayabilirler. Bu, onların gelişim süreçlerinde önemli bir rol oynar. Anne karnındaki bebeklerin duyma yetisi, onların dış dünyayı anlamalarını ve bu dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırır.