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Son Dönemde Viral Olan "Cart Curt" Şarkısını Duyunca Anne Karnında Dans Etmeye Başlayan Bebek

Son Dönemde Viral Olan "Cart Curt" Şarkısını Duyunca Anne Karnında Dans Etmeye Başlayan Bebek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 17:57

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Bilindiği üzere, bebeklerin duyuları henüz anne karnında gelişmeye başlar. BBebekler, dünyaya gelmeden önce bile çevrelerindeki sesleri algılayabilirler. Bu, onların gelişim süreçlerinde önemli bir rol oynar. Anne karnındaki bebeklerin duyma yetisi, onların dış dünyayı anlamalarını ve bu dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırır.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mertdenizay0/...
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Bir anne adayı, karnındaki bebeğin roman havası duyunca hareketlenmeye başladığını farketti.

Bir anne adayı, karnındaki bebeğin roman havası duyunca hareketlenmeye başladığını farketti.

Son dönemin popüler şarkısıyla dans eden bebeğin o anları sosyal medyada viral oldu.

Son dönemin popüler şarkısıyla dans eden bebeğin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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garibann

oturmaa mı geldik 😂

maestro__maestro

Daha dünyaya gelmeden saçmalıklarınıza maruz bırakmasaydınız bebeği doğunca göreceği çok saçmalık olacak (bu şarkı gibi)...