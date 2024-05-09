Yine Pamuk Gibi Olduk: Bir Baba Beşiktaş Taraftar Tezahüratını Kızı İçin Uyarlayadı

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Babaların kızlarıyla kurdukları bağ, hayatın en değerli ve özel ilişkilerinden biridir. Bu eşsiz ve derin bağ, kızların hayatlarını şekillendiren, karakterlerini oluşturan ve duygusal gelişimlerini etkileyen önemli bir faktördür. Bu özel ilişki, kızların hayatları boyunca güvende hissetmelerini, özgüvenlerini artırmalarını ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlar. Babaların kızlarına gösterdikleri sevgi ve ilgi, onların hayatlarında kalıcı ve pozitif bir etki bırakır.
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Bir baba Beşiktaş taraftar tezahüratını kızı i̇çin uyarlayadı.
Kızının saçını toplarken bir yandan da marşı söyleyen babanın o anları kalpleri pamuk gibi yaptı.
İşte o beste;
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