Son Dönemde Özellikle ABD'de Yaygınlaşan "Tradwife" Yani "Ev Hanımlığı" Akımı Nasıl Moda Oldu?

Son dönemde sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan Tradewife akımını duymuşsunuzdur. Ev hanımlığını öven bu akım ile kadınlar muazzam bir ev yaşamı, çok fazla çocuk ve tüm ev işlerini mükemmel bir düzende ilerlettikleri videolar paylaşıyor. Kadınların doğasında çalışmak değil ev hanımlığı olduğunu vurgulayan bu akım insanları ikiye bölmüş durumda.
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Bir sosyal medya kullanıcısı bu tradwife akımının nereden çıktığını ve nasıl popüler olduğunu anlattı.
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Temelinin ABD'deki savaş dönemine dayandığı bu akımın ortaya çıkış sebebinin o dönem de şimdi de kadının güçlenmesi olduğunu ortaya koydu.
İşte o video;
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