Solmuş Cildine Renk Gelmesini Sağlayacak 11 Önerimiz

Güneş kremi sadece yazın değil, her mevsim kullanılmalı. UV ışınları cildinizdeki kolajeni yok ederek yaşlanma belirtilerine neden olabilir. Hem cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korur hem de yaşlanma belirtilerini geciktirir. SPF 30 veya daha yüksek koruma faktörüne sahip bir güneş kremi kullanarak, cildinizin sağlıklı ve genç görünmesini sağlayabilirsiniz. Güneş kremi cilt lekelerinin oluşumunu da engeller. Yani güneş kremini sürmeyi asla ihmal etmeyin ve her iki saatte bir yenileyin.