Solmuş Cildine Renk Gelmesini Sağlayacak 11 Önerimiz
Solmuş Cildine Renk Gelmesini Sağlayacak 11 Önerimiz
Herkes ister cildi ışıl ışıl olsun, güneş gibi parlasın ve her zaman canlı görünsün. Eğer cildine renk gelsin istiyorsan, doğru listedesin! Sana solmuş cildine renk gelmesi için birkaç ipucumuz olacak. 👇
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1. Güne merhaba derken: Yüzünüzü sabahları birkaç kez soğuk su ile yıkayın.
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2. Antioksidan takviyesi: C vitamini serum kullanın.
3. Herkesin sığınması gereken ilk liman: Güneş kremi.
4. İçten dışa güzellik: Bol su için.
5. Güzelliğinize büyük bir etki: Mutlaka iyi uyuyun.
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6. Detoks zamanı: Yeşil çay için.
7. Pelling'in gücü adına: Haftalık peeling yapın.
8. Bir mucize gibi: Yüzünüzü düzenli olarak nemlendirin.
9. Hafiflemiş hissedeceksiniz: Makyajınızı silmeden uymayın.
10. Dengeli olması şart: Beslenmenize dikkat edin.
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