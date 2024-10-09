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Sokak Röportajında AK Parti'ye Oy Verdiğini Söyleyen Vatandaş: "Çocuklarım İçin Avrupa'ya Kaçmak İstiyorum"

Sokak Röportajında AK Parti'ye Oy Verdiğini Söyleyen Vatandaş: "Çocuklarım İçin Avrupa'ya Kaçmak İstiyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 10:45

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Sokak röportajında ekonomiden şikayet eden ve çocuklarının geleceği için Avrupa'ya kaçmak istediğini söyleyen vatandaşın 'Seçim gecesi zaferimizi kutlamıştık.' diyerek iktidarı desteklediğini belirtmesi tepki çekti.

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Kanal Dünya isimli YouTube hesabının sokak röportajında konuşan bir kadın, sığınmacılar nedeniyle ekonomik sorunlar yaşadığını belirterek, yönetimden şikayetçi oldu.

Kanal Dünya isimli YouTube hesabının sokak röportajında konuşan bir kadın, sığınmacılar nedeniyle ekonomik sorunlar yaşadığını belirterek, yönetimden şikayetçi oldu.

Muhabirin sorusu üzerine geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde iktidarı desteklediğini belirten ve "Seçim gecesi zaferimizi kutlamıştık. Şimdi çocuklarımın geleceği için bir an önce Avrupa'ya kaçmak istiyorum." diyen kadının açıklamalarına ise sosyal medyada tepki yağdı.

Muhabirin sorusu üzerine geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde iktidarı desteklediğini belirten ve "Seçim gecesi zaferimizi kutlamıştık. Şimdi çocuklarımın geleceği için bir an önce Avrupa'ya kaçmak istiyorum." diyen kadının açıklamalarına ise sosyal medyada tepki yağdı.

İşte o video; 🎥 👇 

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