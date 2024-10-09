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Pamuk Şeker Satıcısı Zabıtaya İsyan Etti! "Üç Çocuk Büyütüyorum, Rızkımı Alıyorsun"

Pamuk Şeker Satıcısı Zabıtaya İsyan Etti! "Üç Çocuk Büyütüyorum, Rızkımı Alıyorsun"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 10:15

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İstanbul'da bir pamuk şeker satıcısı mallarına el koymak isteyen zabıtaya tepki gösterdi. Geçimini bu işten sağladığını söyleyen seyyar satıcı, “Ben üç çocuk büyütüyorum, sen benim rızkımı alıyorsun.” dedi. 

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İstanbul'da sattığı pamuk şekerlerle geçimini sağlayan seyyar satıcı, zabıtaların ürünlerini almak istemesine tepki gösterdi.

İstanbul'da sattığı pamuk şekerlerle geçimini sağlayan seyyar satıcı, zabıtaların ürünlerini almak istemesine tepki gösterdi.

Üç çocuğunu büyütebilmek için bu işi yaptığını söyleyen satıcı, "Sen benim rızkımı alıyorsun.” diyerek zabıtalardan uzaklaştı.

Üç çocuğunu büyütebilmek için bu işi yaptığını söyleyen satıcı, "Sen benim rızkımı alıyorsun.” diyerek zabıtalardan uzaklaştı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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