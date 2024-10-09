Pamuk Şeker Satıcısı Zabıtaya İsyan Etti! "Üç Çocuk Büyütüyorum, Rızkımı Alıyorsun"

İstanbul'da bir pamuk şeker satıcısı mallarına el koymak isteyen zabıtaya tepki gösterdi. Geçimini bu işten sağladığını söyleyen seyyar satıcı, “Ben üç çocuk büyütüyorum, sen benim rızkımı alıyorsun.” dedi.
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İstanbul'da sattığı pamuk şekerlerle geçimini sağlayan seyyar satıcı, zabıtaların ürünlerini almak istemesine tepki gösterdi.
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Üç çocuğunu büyütebilmek için bu işi yaptığını söyleyen satıcı, "Sen benim rızkımı alıyorsun.” diyerek zabıtalardan uzaklaştı.
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