Fatih Altaylı'dan Türkiye'de Yaşanan Suç Olaylarına Çarpıcı Yorum: "Türkiye Kötü Yönetimle Meksikalaşıyor"

İrlanda’da Yaşayan Türk Kadın Kendini Güvende Hissettiğini Anlattı: “Türkiye’de Yaşarken Böyle Hissetmiyordum”

Kadına Şiddetin En Az Olduğu Beş Şehir Sıralandı: Akla Gelen Hiçbir Şehir Listede Yer Almadı