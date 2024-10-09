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Fatih Altaylı'dan Türkiye'de Yaşanan Suç Olaylarına Çarpıcı Yorum: "Türkiye Kötü Yönetimle Meksikalaşıyor"

Fatih Altaylı'dan Türkiye'de Yaşanan Suç Olaylarına Çarpıcı Yorum: "Türkiye Kötü Yönetimle Meksikalaşıyor"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 09:19

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YouTube kanalında gündeme ilişkin yorumlar yapan gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'de son dönemlerde artan suç olaylarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan olayların iktidarın zaafları yüzünden olduğunu söyleyen Altaylı, 'Türkiye bu kötü yönetimle Meksikalaşıyor, daha uzun vadede değişim olmazsa Venezüellalaşacak.' dedi.

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Türkiye'de her geçen yıl artan suç vakaları kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Son dönemde yaşanan cinayet, taciz ve yaralama olaylarında görülen suçlu kişi profillerinin çoğunun suç kayıtları olmasına rağmen dışarıda olduğu göze çarparken, gazeteci Fatih Altaylı yaşananların sorumlusu olarak iktidarı işaret etti.

Türkiye'de her geçen yıl artan suç vakaları kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Son dönemde yaşanan cinayet, taciz ve yaralama olaylarında görülen suçlu kişi profillerinin çoğunun suç kayıtları olmasına rağmen dışarıda olduğu göze çarparken, gazeteci Fatih Altaylı yaşananların sorumlusu olarak iktidarı işaret etti.

Yaşanan olarların başta ekonomi olmak üzere pek çok boyutu olduğunu söyleyen Altaylı, "Türkiye bu kötü yönetimle Meksikalaşıyor, daha uzun vadede değişim olmazsa Venezüellalaşacak." dedi.

Yaşanan olarların başta ekonomi olmak üzere pek çok boyutu olduğunu söyleyen Altaylı, "Türkiye bu kötü yönetimle Meksikalaşıyor, daha uzun vadede değişim olmazsa Venezüellalaşacak." dedi.

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