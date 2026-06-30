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Söğütköy’de Günü Denizde Bitirmek İsteyenlere Lezzetli ve Manzaralı 8 Öneri

etiket Söğütköy’de Günü Denizde Bitirmek İsteyenlere Lezzetli ve Manzaralı 8 Öneri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 14:38
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Günü bitirmek istemiyorsan... Denizin keyfini sonuna kadar çıkartmak istiyorsan... Tam olarak doğru yerdesin. Hazırsan Söğütköy'de keşfedebileceğin en eşsiz yerlere bakıyoruz. Hadi, yola koyulalım!

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1. Kızılyer Sahili

1. Kızılyer Sahili

Kızılyer sahilinde iskelelerin ucuna havlunu serip oturmak harika bir tercih olabilir bizden söylemesi! Denizden çıkıp kurulanmak ve ayaklarını suya sarkıtarak günü batırmak için birebir.

2. Söğüt Serçe Limanı Yolu

2. Söğüt Serçe Limanı Yolu

Söğüt’ten Serçe Limanı’na doğru çıkan virajlı yolda arabayı sağa çekebileceğin birkaç ceplik ve düzlük bulunuyor. Burası tam anlamıyla gerçek bir gün batımı noktası. Altında hiçbir işletme olmadan, sadece uçsuz bucaksız bir coğrafya ve deniz manzarası seni bekliyor.

3. Thyssanos Antik Kenti

3. Thyssanos Antik Kenti

Köyün hemen arkasındaki tepelikte yer alan antik kalıntıların olduğu bölge tam olarak tarihle denizin birleştiği çok sakin bir nokta. Taşların üzerine oturup körfeze giren çıkan tekneleri izleyerek günü uğurlayabilirsin.

4. Söğüt Limanı

4. Söğüt Limanı

Büyük teknelerin ve lokal balıkçı kayıklarının bağlandığı beton iskele gün batımında ayrı güzel. Özellikle akşam saatlerinde buranın en ucuna gidip oturmak, suyun altındaki balıkları izlemek ve köyün ışıklarının yavaş yavaş yanışına şahit olmak çok keyifli!

5. Panocco Beach & Restaurant

5. Panocco Beach & Restaurant

Deniz kenarında gastronomi şöleni veren Panocco Beach & Restaurant da eşsiz bir deneyim sunuyor. Gün batımını denizde veya denize sıfır bir masada karşılamaktan daha iyi bir fikir var mı? Özel hazırlanan imza kokteyller ve gurme lezzetlerle hem gün batımının hem denizin hem de lezzetli yemeklerin keyfini çıkarabilirsin.

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6. Thyssanos Sahili

6. Thyssanos Sahili

Sahil şeridinde, denize sıfır konumda gölgesi suya vuran yaşlı ağaçların altı efsanevi bir kaçış noktası... Sandalyeni alıp ya da doğrudan taşların üzerine çöküp günü deniz kokusuyla bitirebilirsin. İnan çok güzel olacak!

7. Saranda Koyu

7. Saranda Koyu

Koya inen yolun hemen kenarında, denizin içine doğru uzanan doğal kaya oluşumları var. İşte tam orası günü bitirmek için ideal bir nokta çünkü burası dalgaların en güzel çarptığı ve Söğüt’ün o meşhur kızıllığını en çıplak haliyle görebileceğin tam bir inziva yeri!

8. Simi Adası'nı gören yamaçlar

8. Simi Adası'nı gören yamaçlar

Söğüt'ün batıya bakan taraflarında, denize dik inen yamaçlardaki düzlükler eşsiz bir manzara sunar. Karşıdaki Yunan adası Simi'nin silüeti arkasından batan güneşi, araya hiçbir şey girmeden izlemek için en temiz manzaraya sahip!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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