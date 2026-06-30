Söğütköy’de Günü Denizde Bitirmek İsteyenlere Lezzetli ve Manzaralı 8 Öneri

Deniz kenarında gastronomi şöleni veren Panocco Beach & Restaurant da eşsiz bir deneyim sunuyor. Gün batımını denizde veya denize sıfır bir masada karşılamaktan daha iyi bir fikir var mı? Özel hazırlanan imza kokteyller ve gurme lezzetlerle hem gün batımının hem denizin hem de lezzetli yemeklerin keyfini çıkarabilirsin.