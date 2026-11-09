Sofraya Gelmesi Tam 3 Yıl Sürüyor: Hasat Edilip Her İle Gönderiliyor
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2022'de coğrafi işaret alan Tekirdağ soğanı, üç yıl süren bir üretim döngüsünün ardından sofralara ulaşıyor. Bu yıl kentte 4 bin 400 dekarlık alanda ekilen soğandan yaklaşık 5 bin 700 ton ürün bekleniyor.
İşte detaylar...
Tekirdağ soğanı turuncu-bakır renkli kabuğu ve pembe-açık mor etiyle diğer soğanlardan ayrılıyor.
Soğan önce kara tohum, ardından arpacık olarak yetiştiriliyor ve ancak üçüncü yılda baş soğana dönüşüyor.
Tekirdağ soğanı sulanmadan yetiştiriliyor, dekar başına 2 bin 500 kilograma kadar ürün alınıyor.
Tek bir Tekirdağ soğanından en az 3-4 yeşil soğan elde edilebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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