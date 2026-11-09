Sofraya Gelmesi Tam 3 Yıl Sürüyor: Hasat Edilip Her İle Gönderiliyor

Vardas üretimin aşamalarını şöyle anlattı: İlk yıl soğan anacı ekilerek kara tohum elde ediliyor. Depolanan tohum bir yıl sonra ekildiğinde yörede “kıska” da denen arpacık oluşuyor. Arpacık yaklaşık 7-8 ay depolandıktan sonra yeniden toprağa ekiliyor ve baş soğan elde ediliyor.

Hasat edilen soğan yaklaşık 8-9 ay depolanabiliyor. Vardas bu dayanıklılığı soğanın kıraç ve susuz arazide yetişmesine bağlıyor, böylece soğanın etli ve sert olduğunu söylüyor.