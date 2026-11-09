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Sofraya Gelmesi Tam 3 Yıl Sürüyor: Hasat Edilip Her İle Gönderiliyor

Sofraya Gelmesi Tam 3 Yıl Sürüyor: Hasat Edilip Her İle Gönderiliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 14:42
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2022'de coğrafi işaret alan Tekirdağ soğanı, üç yıl süren bir üretim döngüsünün ardından sofralara ulaşıyor. Bu yıl kentte 4 bin 400 dekarlık alanda ekilen soğandan yaklaşık 5 bin 700 ton ürün bekleniyor. 

İşte detaylar...

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Tekirdağ soğanı turuncu-bakır renkli kabuğu ve pembe-açık mor etiyle diğer soğanlardan ayrılıyor.

Tekirdağ soğanı turuncu-bakır renkli kabuğu ve pembe-açık mor etiyle diğer soğanlardan ayrılıyor.

Acımtırak tadı ve güçlü aromasıyla bilinen soğan, Tekirdağ’ın coğrafi işaretli tarımsal ürünlerinden biri. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasat kontrolleri kapsamında Süleymanpaşa’nın Köseilyas Mahallesi’nde üretici Sacit Vardas’ı ziyaret etti.

Vardas, coğrafi işaretle birlikte ürünün Türkiye genelinde bir marka olma yolunda ilerlediğini anlattı. Restoranların, köftecilerin, börekçilerin ve yemekhanelerin tercih ettiği bu soğanı Vardas “en aromatik, Brix olarak en güçlü ve lezzetli soğan” diye tanımladı.

Soğan önce kara tohum, ardından arpacık olarak yetiştiriliyor ve ancak üçüncü yılda baş soğana dönüşüyor.

Soğan önce kara tohum, ardından arpacık olarak yetiştiriliyor ve ancak üçüncü yılda baş soğana dönüşüyor.

Vardas üretimin aşamalarını şöyle anlattı: İlk yıl soğan anacı ekilerek kara tohum elde ediliyor. Depolanan tohum bir yıl sonra ekildiğinde yörede “kıska” da denen arpacık oluşuyor. Arpacık yaklaşık 7-8 ay depolandıktan sonra yeniden toprağa ekiliyor ve baş soğan elde ediliyor.

Hasat edilen soğan yaklaşık 8-9 ay depolanabiliyor. Vardas bu dayanıklılığı soğanın kıraç ve susuz arazide yetişmesine bağlıyor, böylece soğanın etli ve sert olduğunu söylüyor.

Tekirdağ soğanı sulanmadan yetiştiriliyor, dekar başına 2 bin 500 kilograma kadar ürün alınıyor.

Tekirdağ soğanı sulanmadan yetiştiriliyor, dekar başına 2 bin 500 kilograma kadar ürün alınıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, soğanın en dikkat çekici özelliğinin sulama yapılmadan yetişmesi olduğunu söyledi. Aksoy, “Kıraç ve susuz arazilerde yetişebilmesi, ürünün dayanıklılığını ve depolama süresini artıran önemli özelliklerinden bir tanesidir” dedi.

Aksoy’un verdiği bilgiye göre dekar başına verim, toprağın yapısına ve organik madde durumuna göre bin 250 ile 2 bin 500 kilogram arasında değişiyor.

Tek bir Tekirdağ soğanından en az 3-4 yeşil soğan elde edilebiliyor.

Tek bir Tekirdağ soğanından en az 3-4 yeşil soğan elde edilebiliyor.

Soğan yalnızca sofralarda değil, yeşil soğan üretiminde de anaç olarak kullanılıyor. Vardas, normal bir soğan ekildiğinde tek göz alındığını, Tekirdağ soğanında ise en az 3-4 göz bulunduğunu anlattı. Bu özelliği nedeniyle soğan, Türkiye’de yeşil soğan üreten illere gönderiliyor.

Dededen kalan bu işi artık çocuklarına devrettiklerini söyleyen Vardas’ın hedefi Yunanistan ve Bulgaristan’a da ürün göndermek. Üretimi makineleştirdiklerini anlatan Vardas, bir kadının artık günde 2 bin kilogram soğan paketleyebildiğini söyledi. Bu işi yapmak isteyen gençlere ve çiftçilere tohum, bilgi ve üretim desteği vermeye de hazır olduklarını ekledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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