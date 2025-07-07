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Şimdiden Vedalaşmaya Bakın: 2035’te Hayatımızdan Çıkacak 7 Şey

Şimdiden Vedalaşmaya Bakın: 2035’te Hayatımızdan Çıkacak 7 Şey

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Onedio Content - Onedio Editörü
07.07.2025 - 12:56

Her geçen yıl hayat çok daha kolay bir hale geliyor ve bazı şeyleri bir bir geride bırakıyoruz... 2035'te hayatımızdan tamamen çıkacağına inandığımız şeyleri bu içerikte sıraladık!

Bakalım neymiş onlar...

1. Kağıt Para

Kağıt paralar artık yavaş yavaş tarih oluyor! 2035’te dijital cüzdanlar, kripto paralar ve biyometrik ödeme sistemleri (parmak izi, yüz tanıma) o kadar yaygınlaşacak ki cüzdanında nakit taşıyan birini gördüğümüzde 'tamam abi ya en vintage sensin' diye dalga geçeceğiz. Bu sürede bankalar bile sadece dijital işlemlere odaklanabilir!

2. Fiziksel Kimlik Kartları

Nüfus cüzdanı, ehliyet, öğrenci kartı... Gerçi eskileri çiplilerle yenilemede bile çok geç kaldık ama 2035’te kimlikler tek bir çipe ya da telefondaki bir uygulamaya dönüşecek. Kimlik doğrulaması için sadece bir QR kod okut ya da göz taraması yapma işi muhtemelen standart olacak.

3. Manuel Kullanılan Arabalar

2035 yılına geldiğimizde artık araba kullanımı de bizim görevimizden çıkıp teknolojinin görevi haline gelecek. Şu anda kendini süren arabalar yavaş yavaş trafikte yerini almaya başladı ama gün gelecek onlara değil manuel sürülen arabalara anormal gözüyle bakacağız!

4. Kalabalık Ofisler

En büyük ve belki de bizi en mutlu edecek değişimler biri de çalışma düzenindeki değişiklik olacak. Çünkü artık sayısız şirket çalışma düzeni olarak uzaktan çalışmaya geçecek ve böylece oturup pijamayla çalışmak herkesin hakkı olacak!

5. Kablolu Şarjlar

Her yere dolanan kablolar kadar can sıkan bir şey yok. E tabii teknoloji geliştikçe bundan da temelli kurtulacağız. Çünkü artık kablolu olan her şeyin yerini kablosuz ürünler alacak, bu da bizi büyük bir kablo yığını derdinden kurtaracak.

6. Basılı Gazeteler

Aslında bugün bile basılı gazetelerin miladı doldu diyebiliriz. Ama hala nostaljiyi sevenler basılı gazeteleri satın alıyor. Ama ilerleyen yıllarda bu da tamamen ortadan kalkacak gibi duruyor. Hatta 2035 yılında bir şeyi okumaya gerek bile kalmayabilir, direkt onun beynimizde yansımasını görebiliriz!

7. Geleneksel Televizyon Yayınları

'Akşama dizim var, kaçıramam' cümlelerini artık sıklıkla kurmuyoruz çünkü artık yayın akışına bağlı değiliz. Ama 2035'te bu durum daha da güzelleşecek ve hiçbir şeye bağlı hale gelmeyerek dijital platformlarda istediğimiz gibi takılacağız.

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