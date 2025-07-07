Şimdiden Vedalaşmaya Bakın: 2035’te Hayatımızdan Çıkacak 7 Şey
Her geçen yıl hayat çok daha kolay bir hale geliyor ve bazı şeyleri bir bir geride bırakıyoruz... 2035'te hayatımızdan tamamen çıkacağına inandığımız şeyleri bu içerikte sıraladık!
Bakalım neymiş onlar...
1. Kağıt Para
2. Fiziksel Kimlik Kartları
3. Manuel Kullanılan Arabalar
4. Kalabalık Ofisler
5. Kablolu Şarjlar
6. Basılı Gazeteler
7. Geleneksel Televizyon Yayınları
10 yıla havamız çok değişecek ancak tüm bunlar hayatımızdan çıkarken 10 yıl garantili Mitsubishi Electric klimaların konforu devam ediyor olacak.
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