Senin Ruhun Ne Kadar Yaralı?

İnci Döşer
İnci Döşer
04.04.2026 - 08:01

Bazen insanın ruhu görünmeyen bir atlas gibi olur; üzerinde eski kırgınlıkların izleri, yarım kalmış hikayelerin gölgeleri dolaşır. Kimi zaman farkında bile olmadan taşıdığımız bu yaralar, davranışlarımızı, ilişkilerimizi ve hayata bakışımızı şekillendirir. Peki senin ruhun ne kadar yara almış durumda?

Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yalnız kaldığında en çok ne hissedersin?

4. Sana yapılan bir hatayı affetmek senin için nasıldır?

5. Hayal kırıklığı yaşadığında ne yaparsın?

Reklam

6. İnsanlara güvenmek senin için nasıl bir şey?

7. Geçmişin seni ne kadar etkiliyor?

8. Birisi seni eleştirdiğinde ne hissedersin?

9. Kendinle baş başa kaldığında zihnin nasıl olur?

10. Eski anıları hatırlamak sana ne hissettirir?

Reklam

Senin ruhun hafif yaralı!

Senin ruhun, küçük çiziklerle dolu ama hala ışıl ışıl parlayan bir gökyüzü gibi. Hayatta elbette kırıldığın anlar olmuş, ama bu seni karanlığa çekmek yerine daha güçlü yapmış. Duygularını yönetmeyi biliyorsun ve kendine karşı oldukça anlayışlısın. Geçmişin seni esir almıyor, sadece sana ders veriyor. Bu da seni dengeli, sağlıklı ve dayanıklı biri yapıyor. Zaman zaman üzülsen de, içindeki iyileşme gücü çok yüksek.

Senin ruhun orta derecede yaralı!

Senin ruhun hem iyileşmiş hem de hala izler taşıyan bir tablo gibi. Bazı anılar seni zaman zaman geri çekse de, tamamen kontrolü ele geçirmesine izin vermiyorsun. İnsanlara karşı temkinlisin, ama tamamen kapanmış da değilsin. İçinde çözülmemiş duygular var, fakat bunlarla yüzleşme potansiyeline sahipsin. Biraz daha kendine şefkat gösterdiğinde, içindeki yüklerin hafiflediğini fark edeceksin.

Senin ruhun derinden yaralı!

Senin ruhun, zamanında sert fırtınalardan geçmiş ve izlerini hâlâ taşıyor. Güvenmekte zorlanman, geçmişte yaşadıklarının bir yansıması. İçinde biriken duygular bazen seni yoruyor ve geçmişin gölgesi bugünü etkileyebiliyor. Ama bu durum kalıcı değil. İçinde hâlâ iyileşmeye hazır bir yan var. Kendine izin verdiğinde, bu yaraların kabuk bağladığını ve zamanla daha az acıttığını göreceksin.

Senin ruhun çok yaralı!

Senin ruhun uzun süredir yük taşıyan bir gezgin gibi... Yorulmuş, incinmiş ve biraz da yalnız kalmış. Geçmişte yaşadıkların seni derinden etkilemiş ve bu etkiler hâlâ günlük hayatına sızıyor. Güvenmekte zorlanman, kendini sık sık değersiz hissetmen ya da duygularını içinde tutman bunun bir sonucu. Ama unutma, en karanlık geceler bile sabaha çıkar. Bu farkındalık bile iyileşmenin ilk adımı. Kendine biraz daha nazik davranmayı dene, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

Reklam
Reklam
