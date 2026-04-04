Senin Ruhun Ne Kadar Yaralı?

Senin ruhun uzun süredir yük taşıyan bir gezgin gibi... Yorulmuş, incinmiş ve biraz da yalnız kalmış. Geçmişte yaşadıkların seni derinden etkilemiş ve bu etkiler hâlâ günlük hayatına sızıyor. Güvenmekte zorlanman, kendini sık sık değersiz hissetmen ya da duygularını içinde tutman bunun bir sonucu. Ama unutma, en karanlık geceler bile sabaha çıkar. Bu farkındalık bile iyileşmenin ilk adımı. Kendine biraz daha nazik davranmayı dene, çünkü sen bunu hak ediyorsun.