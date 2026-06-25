Senin Giyim Tarzını Tek Bir Kelimeyle Anlatıyoruz!
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Dolabı açınca elin hep belli parçalara gidiyor ya… İşte o seçimler aslında tarzını bayağı ele veriyor. Rahat mı takılıyorsun, dikkat çekmeyi mi seviyorsun, yoksa “az ama öz” diyenlerden misin?
Hadi birkaç soruya cevap ver, giyim tarzını tek kelimeyle çözelim!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Alışverişe çıktığında genelde neye yönelirsin?
2. Söyle bakalım, dikkat çekici parçalar giymekten hoşlanır mısın?
3. Peki, söz konusu kıyafet olunca seçimlerinde hangi renk daha yakın?
4. Kombin yaparken rahatlık senin için şıklıktan ne kadar daha önemli?
5. Sence kötü bir kombinin en büyük sebebi ne olabilir?
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6. Bu kombinlerden hangisi senin tarzına daha çok yakın?
7. Dolaptaki kıyafetlerini gözünün önüne getirmeni istiyoruz, ağırlıklı olarak neyden oluşuyor?
8. Son olarak, aksesuar kullanmadan kombinini eksik hisseder misin?
Zahmetsiz!
Zamansız!
Renkli!
Cesur!
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