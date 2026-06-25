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Senin Giyim Tarzını Tek Bir Kelimeyle Anlatıyoruz!

etiket Senin Giyim Tarzını Tek Bir Kelimeyle Anlatıyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 10:31
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Dolabı açınca elin hep belli parçalara gidiyor ya… İşte o seçimler aslında tarzını bayağı ele veriyor. Rahat mı takılıyorsun, dikkat çekmeyi mi seviyorsun, yoksa “az ama öz” diyenlerden misin? 

Hadi birkaç soruya cevap ver, giyim tarzını tek kelimeyle çözelim!👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Alışverişe çıktığında genelde neye yönelirsin?

2. Söyle bakalım, dikkat çekici parçalar giymekten hoşlanır mısın?

3. Peki, söz konusu kıyafet olunca seçimlerinde hangi renk daha yakın?

4. Kombin yaparken rahatlık senin için şıklıktan ne kadar daha önemli?

5. Sence kötü bir kombinin en büyük sebebi ne olabilir?

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6. Bu kombinlerden hangisi senin tarzına daha çok yakın?

7. Dolaptaki kıyafetlerini gözünün önüne getirmeni istiyoruz, ağırlıklı olarak neyden oluşuyor?

8. Son olarak, aksesuar kullanmadan kombinini eksik hisseder misin?

Zahmetsiz!

Senin giyim tarzını tek kelimeyle anlatacak olsak bu kesinlikle “zahmetsiz” olurdu. Çünkü sen güzel görünmek için saatlerce uğraşmak zorunda kalanlardan değilsin. Basic bir tişört, iyi duran bir jean ve temiz bir sneaker ile bile gayet iyi bir hava yakalayabiliyorsun. Tarzında abartı yok ama bu seni sıradan yapmıyor; aksine doğal ve samimi bir cool’luk veriyor. Senin olayın “çok düşünülmemiş gibi duran ama aslında tam yerinde olan” kombinler. Kısacası, rahatlığınla stil sahibi olmayı başaranlardansın.

Zamansız!

Senin tarzını tek kelimeyle anlatıyoruz: zamansız. Modası hemen geçecek parçalar yerine, yıllarca giyilebilecek şık ve kaliteli görünen kıyafetlere daha yakınsın. Dolabında sade renkler, düzgün kesimler ve risksiz ama etkileyici kombinler olması çok muhtemel. Sen gösteriş yapmadan da dikkat çekmeyi bilenlerdensin. Bir blazer, iyi bir pantolon ya da sade bir gömlekle ortamın havasına kolayca uyum sağlayabilirsin. Tarzın bağırmıyor ama kesinlikle fark ediliyor.

Renkli!

Senin giyim tarzın tek kelimeyle “renkli”. Çünkü senin için kıyafet sadece giyilecek bir şey değil, aynı zamanda modunu anlatmanın en eğlenceli yolu. Canlı renkler, tatlı desenler, küçük aksesuarlar ve iç açan detaylar senin stilinde kendine mutlaka yer buluyor. Bazen sadece bir çanta, bazen de minik bir takı kombinin enerjisini tamamen değiştirebiliyor. Sen bulunduğun ortama neşe katan, tarzıyla da bunu hissettiren birisin. Kısacası dolabın biraz ruh halin gibi: canlı, değişken ve fazlasıyla eğlenceli.

Cesur!

Senin tarzını tek kelimeyle anlatmak gerekirse cevap net: cesur. Çünkü sen kıyafet seçerken sadece “yakıştı mı?” diye bakmıyorsun, aynı zamanda “beni yansıtıyor mu?” diye de düşünüyorsun. Dikkat çekici parçalar, güçlü renkler, iddialı ayakkabılar ya da farklı kesimler senin için korkulacak şeyler değil. Tam tersine, tarzını ortaya koymanın en keyifli yolu. Çünkü girdiğin ortamda fark edilmek seni rahatsız etmez; hatta çoğu zaman hoşuna gider. Senin stilin biraz özgüven, biraz karakter, biraz da “ben buradayım” enerjisi taşıyor.

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miray soysal
miray soysal
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