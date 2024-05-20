Seni Çok Şımartacak Bir Şey Öneriyoruz!
Seni Çok Şımartacak Bir Şey Öneriyoruz!
Son zamanlarda şımarmak istiyorsan ama bunun için aklına bir şey gelmiyorsa, bu test tam sana göre. Testimizin sonunda seni şımartacak ve iyi hissettirecek küçük bir sürpriz olacak.
Şımarmayı ve şımartılmayı kim sevmez ki!
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1. Bu hayatta en çok değer verdiğin şeyi sorsak, aklına bunlardan hangisi gelir?
2. Önceki sorunun şıklarında "Kendim" seçeneğinin olmaması dikkatini çekti mi?
3. Peki kendini ne kadar seviyorsun diye sorsak?
4. Pekâlâ, devam edelim! Tam şu an telefonuna bir mesaj geldi diyelim ve bu mesaj seni çok mutlu etti. Nasıl bir mesaj olabilir?
5. Son 1 ayda kendinle ilgili herhangi bir değişiklik yaptın mı?
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