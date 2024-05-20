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Seni Çok Şımartacak Bir Şey Öneriyoruz!

etiket Seni Çok Şımartacak Bir Şey Öneriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 19:01

Son zamanlarda şımarmak istiyorsan ama bunun için aklına bir şey gelmiyorsa, bu test tam sana göre. Testimizin sonunda seni şımartacak ve iyi hissettirecek küçük bir sürpriz olacak.

Şımarmayı ve şımartılmayı kim sevmez ki!

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1. Bu hayatta en çok değer verdiğin şeyi sorsak, aklına bunlardan hangisi gelir?

2. Önceki sorunun şıklarında "Kendim" seçeneğinin olmaması dikkatini çekti mi?

3. Peki kendini ne kadar seviyorsun diye sorsak?

3. Peki kendini ne kadar seviyorsun diye sorsak?

4. Pekâlâ, devam edelim! Tam şu an telefonuna bir mesaj geldi diyelim ve bu mesaj seni çok mutlu etti. Nasıl bir mesaj olabilir?

5. Son 1 ayda kendinle ilgili herhangi bir değişiklik yaptın mı?

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6. Söyle bakalım: En son ne zaman kendini ödüllendirdin?

7. Az kaldı! Yaz tatiline gidecek olsan nasıl bir yer seçerdin?

8. Her şeyin bir sonu olduğu gibi bu testin de son sorusuna geldik! Bir dilek tutmanı istiyoruz. Tuttun mu?

Derinlemesine bir cilt bakımı ile kendini şımartabilirsin!

Görünen o ki sen uzun zamandır kendi kendini şımartmıyorsun. Çok yorgunsun, oradan oraya koşturuyorsun ve kendinle ilgilenecek zamanı pek de yaratamıyorsun. Başka şeylerle ilgilenmekten kendine ayırdığın vakit epey bir azalmış. En kısa zamanda tüm işi gücü bırakıp bir cilt bakımı gecesi yapmanı tavsiye ediyoruz. Seni keyiflendiren bir şarkı aç, cilt bakım ürünlerini hazırla ve hemen başla. Cilt bakımı yapmanın kendini şımartmanın basit ama en etkili yöntemlerinden biri olduğunu yatağa hafiflemiş ve huzurlu bir şekilde girdiğin an anlayacaksın!

Boool köpüklü bir banyo ile vücudunu şımartabilirsin!

Günün yorgunluğunu atabilmeni sağlayacak en basit ama en etkili yöntem, favori duş jelin ve şampuanın ile banyo yapmak olacak. Ama bu banyo süresini banyonda küvet varsa daha da uzatabilir, dinlendirici bir müzik eşliğinde rahatlayarak kendini şımartabilirsin.  Küvet yoksa dert değil, bunu kokusunu sevdiğin ve sürekli kullanmak istediğin favori duş jelin ile de duştayken yapabilirsin. Her koşulda kendini şımartacağından ve keyif alacağından eminiz!

Hemen bir masaj randevusu alabilirsin!

Hemen bir masaj randevusu alabilirsin!

Seçtiğin yanıtlara bir göz gezdirdik ve kendinle ilgilenmeye pek vaktinin olmadığını gördük. Bunun için masaj salonlarına gidip günlerin ve hatta haftaların bile yorgunluğunu üzerinden atabilirsin. Hani birden bire arkandan bir arkadaşın yaklaşıp omuzlarına masaj yapar ya, onun verdiği rahatlığı uzun süreli düşün! Masaj yaptırarak hem ruhunu hem de vücudunu dinlendirmiş olacaksın ve daha arınmış, dinç ve dinamik bir ruh hâline bürüneceksin.

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