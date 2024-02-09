Selahattin Demirtaş: “Başak Demirtaş'ı da DEM'i de Anlamıyorlar"
Selahattin Demirtaş: “Başak Demirtaş'ı da DEM'i de Anlamıyorlar"
Selahattin Demirtaş, 'Bizim dışımızda ama bizimle ilgili bunca spekülasyon yapılırken susmak olmazdı' diyerek eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığından çekilmesiyle ilgili yazdı.
Demirtaş açıklamasında “DEM Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum. Ama eğer yoksa bu, iki parti için de büyük bir eksikliktir. DEM Parti ile CHP arasında basına da yansıyan görüşmeler oldu. Çok daha fazla görüşmeliler, konuşmalılar” ifadelerini kullandı.
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı sürecinde yaşananları değerlendirdi. Aylar sonra yazılı açıklama yayınlayan Selahattin Demirtaş, "Kirlenmemiş Şeyler Uğruna" başlığıyla yazdığı yazıda, şu ifadeleri kullandı:
"Halkın yararına, yoksulların, emekçilerin, ezilenlerin yararına siyaset yapmıyorsanız yaptığınız şey siyaset değil, 'ucuz kasaba tüccarlığıdır.' Şu son yirmi günde yaşanan tartışmalara bile bakarak maalesef ki şu tespiti rahatlıkla yapabiliriz; Türkiye’de artık siyaset değil 'tüccarlık' yapılıyor. Yaptığımız her siyasi hamlenin altında illaki bir hinlik, bir cinlik arayanlar herkesi kendileri gibi zannediyor. Kimsenin aklına, erdemli bir amaç için siyasi hamle yapılmış olabileceği gelmiyor. Çok yazık, çok üzücü ama siyasi partiler birer koltuk, makam, rant elde etme mekanizmasına dönüştü.
O nedenle Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını da Dem Parti’nin üçüncü yol çabalarını da anlamıyor, anlayamıyorlar. Herkesin aklına ilk olarak mutlaka kirli bir pazarlık yapılmış olma ihtimali geliyor ama kimse demokrasi ve barışın gelişmesi için insanların siyaset yapabileceğini düşünmüyor. Çünkü hakim siyaset yapma biçimi “çıkar siyaseti” oldu, değerler siyaseti artık unutuldu. Bunun çok hazin ve vahim bir durum olduğunun ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama bu toplumsal çöküş, önümüzdeki yılların çoktan kaybedildiğini gösteriyor, eğer şimdiden müdahale etmezsek.
Mahkemelerdeki savunmalarım dışında uzun süredir konuşmuyordum, konuşmaya niyetim de yoktu. Fakat bizim dışımızda ama bizimle ilgili bunca spekülasyon yapılırken susmak da olmazdı. Her spekülasyonu, her yalanı ve iftirayı ciddiye alıp her birine tek tek cevap verecek değilim. Sadece söylemem gerekenleri söyleyip tekrar yerime çekileyim.
31 Mart seçimlerini aşırı derecede önemseyenler de bizim demokrasi, adalet, barış arayışımıza, ciddiyetle yaklaşmalıdırlar.
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