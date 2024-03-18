Şehir İçinde 200 Km Hızla Giden Magandalar: 'Motorcu Önümüze Atladı'

Tecavüz Sahnesiyle Herkesi Delirten Sema Ergenekon'un Daha Önce Bu Sebepten Kadro Dışı Kaldığı Söylendi

'Yerli John Wick' Ömer Aslan, Karaman'da 200 TL ile Bir Öğünlük İftar Alışverişi Yaptığı Anlar ile Viral Oldu