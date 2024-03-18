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Şehir İçinde 200 Km Hızla Giden Magandalar: 'Motorcu Önümüze Atladı'

Şehir İçinde 200 Km Hızla Giden Magandalar: 'Motorcu Önümüze Atladı'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 13:20

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Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde, bir grup magandanın şehir içinde aşırı hızla gittikleri anlar görülüyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/caddeteam.tr/
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Görüntüleri paylaşan kişilerin iddiasına göre ise şehir içinde magandalık yapan aracın şoförü o anlarda 200 km hızla gidiyor.

Görüntüleri paylaşan kişilerin iddiasına göre ise şehir içinde magandalık yapan aracın şoförü o anlarda 200 km hızla gidiyor.

200 km hızla giderken birçok kişinin hayatını tehlikeye atan magandalar önlerine çıkan ve kurallara uygun bir şekilde ilerleyen motosikletliye küfür ederek o anları da '200 km hızla giderken motorcu önümüze atladı' diyerek paylaştılar.

200 km hızla giderken birçok kişinin hayatını tehlikeye atan magandalar önlerine çıkan ve kurallara uygun bir şekilde ilerleyen motosikletliye küfür ederek o anları da '200 km hızla giderken motorcu önümüze atladı' diyerek paylaştılar.

İşte tepki çeken o anlar: 👇

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Ferhat Demir

Sen şehir içini geçtim otobanda bile bu hızda gidemezsin amın fırlattığı milletin canı bu kadar ucuz mu sana ehliyet verenin amk

mervednz

Sen şehir içinde 200 ile kullan, motorcu şerit değiştirince küfür et.. Yollar babanın malı mı?

Alper

Babasının malı olabilir hakkaten. Öyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef:/

Selver.1994.06

Siz şakamısınız dalga mı geçiyorsunuz sizin yüzünüzden insanlar hayatlarından oluyorlar 😡😡