Seçtiğin Çiçeklere Göre Sana Bir Güzellik Tüyosu Veriyoruz!
Seçtiğin Çiçeklere Göre Sana Bir Güzellik Tüyosu Veriyoruz!
İlginç bir güzellik testi ile geldik! Renkleri, görünüşleri ve kokuları bizlere keyif veren çiçekler aynı zamanda sağlığımıza da etki eder. Fiziksel ve ruhsal olarak bizi olumlu yönde etkileyen çiçekler güzelliğimize güzellik katar. Seçtiğiniz çiçeklere göre uygulamanız gereken güzellik rutinine bakalım!
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1. Hemen başlayalım! Bu güzel çiçekler arasında hangisi seni daha fazla çekiyor?
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2. Peki, gözlerini kapatarak derin bir nefes aldın... O an nasıl bir çiçek kokusunu duyumsamak isterdin?
3. Çiçeklerde görmek istediğin renklerden bahseder misin?
4. Sana göre en önemli güzellik sırrı nedir?
5. Bu birbirinden güzel buketlerden hangisinin sana hediye alınmasını istersin?
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6. Bakım rutininde en çok hangi ürüne önem verdiğini söyler misin?
7. Diyelim ki bahçeli bir eviniz var. Hangisinin bahçeni süslemesini istersin?
8. Son olarak! Ne zaman çiçek almak istersin?
Tutkunu dışarı vuracak makyaj şekillerini denemelisin!
Bakım rutininde denge ve uyumu gözetmelisin!
Temiz ve rahat hissettirecek ürünlere yönelmesin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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