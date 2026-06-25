Seçtiğin Arabesk Şarkılara Göre Kalbin Ne Kadar Yaralı?

Senin kalbin yaralı ama tamamen dağılmış değil; daha çok bazı anılara takılı kalmış gibi. Bazen bir şarkı çalınca eski birini düşünüyorsun ama hayatına devam etmeyi de biliyorsun. İçinde kırgınlık var, evet; ama bu seni tüketmekten çok biraz daha olgunlaştırmış. Sen arabeski dibe batmak için değil, “ben de bir şeyler yaşadım” demek için dinliyorsun.