Seçtiğin Arabesk Şarkılara Göre Kalbin Ne Kadar Yaralı?
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Arabesk şarkılar biraz tehlikelidir; “bir şarkı açayım” dersin, üç dakika sonra geçmiş defterler kendi kendine açılır. Kimi şarkı eski bir aşkı hatırlatır, kimi gururunu, kimi de içine attığın o cümleleri. Bu testte seçtiğin arabesk şarkılara bakıyoruz ve kalbinin ne kadar yara aldığını söylüyoruz.
Hazırsan mendilleri yakına al, çünkü bu test biraz içe dokunabilir.
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1. Gece yalnız kalınca ilk hangi arabesk şarkıyı açarsın?
2. Eski bir aşk aklına düştüğünde hangi şarkı seni daha çok yakalar?
3. İçinden “artık kimseye kolay güvenmem” dediğin anda hangi şarkıyı seçersin?
4. “Ben bunu hak etmedim” dediğin anlarda hangi şarkı çalsın?
5. Sen ne kadar arabesk bir insansın? Bizim için puanlar mısın?
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6. Son olarak, birini hâlâ unutamadığını fark etsen hangi şarkıyı seçersin?
Kalbin arabesk albümü gibi!
Kalbin ağır yaralı!
Kalbin bayağı yorgun!
Kalbin hafif çizilmiş!
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