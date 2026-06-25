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Seçtiğin Arabesk Şarkılara Göre Kalbin Ne Kadar Yaralı?

etiket Seçtiğin Arabesk Şarkılara Göre Kalbin Ne Kadar Yaralı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 23:01
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Arabesk şarkılar biraz tehlikelidir; “bir şarkı açayım” dersin, üç dakika sonra geçmiş defterler kendi kendine açılır. Kimi şarkı eski bir aşkı hatırlatır, kimi gururunu, kimi de içine attığın o cümleleri. Bu testte seçtiğin arabesk şarkılara bakıyoruz ve kalbinin ne kadar yara aldığını söylüyoruz.

 Hazırsan mendilleri yakına al, çünkü bu test biraz içe dokunabilir.

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1. Gece yalnız kalınca ilk hangi arabesk şarkıyı açarsın?

2. Eski bir aşk aklına düştüğünde hangi şarkı seni daha çok yakalar?

3. İçinden “artık kimseye kolay güvenmem” dediğin anda hangi şarkıyı seçersin?

4. “Ben bunu hak etmedim” dediğin anlarda hangi şarkı çalsın?

5. Sen ne kadar arabesk bir insansın? Bizim için puanlar mısın?

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6. Son olarak, birini hâlâ unutamadığını fark etsen hangi şarkıyı seçersin?

6. Son olarak, birini hâlâ unutamadığını fark etsen hangi şarkıyı seçersin?

Kalbin arabesk albümü gibi!

Senin kalbin resmen birkaç şarkıdan oluşan uzun bir hikâye gibi; içinde aşk var, gurur var, kırgınlık var, “neden böyle oldu?” sorusu var. Sen birini sevdiğinde sadece kalbinle değil, bütün ruhunla seviyorsun. Bu yüzden biten şeyler sende kolay kolay bitmiş sayılmıyor. Arabesk dinlerken rol yapmana gerek yok; çünkü çoğu söz zaten senin içinden geçeni söylüyor.

Kalbin ağır yaralı!

Sen bu testi çözerken bile birkaç şarkıda içinden “bu benim hikâyem” demiş olabilirsin. Çünkü senin kalbin sevince yarım sevmiyor, unutmaya çalışınca da hemen unutamıyor. Geçmişte kalan bazı insanlar, bazı sözler ve bazı vedalar hâlâ sende iz bırakmış gibi. Arabesk senin için gece yarısı açılan bir şarkıdan çok, kalbinin gizli günlüğü gibi.

Kalbin bayağı yorgun!

Senin kalbin bazı şeyleri kolay kolay unutamamış gibi duruyor. Birini sevdiğinde gerçekten derinden sevmişsin ve bu yüzden bazı şarkılar sende direkt aynı yere dokunuyor. Dışarıdan güçlü görünebilirsin ama içeride hâlâ kapanmamış birkaç küçük yara var. Arabesk senin için sadece müzik değil, bazen söyleyemediğin şeylerin tercümanı gibi.

Kalbin hafif çizilmiş!

Senin kalbin yaralı ama tamamen dağılmış değil; daha çok bazı anılara takılı kalmış gibi. Bazen bir şarkı çalınca eski birini düşünüyorsun ama hayatına devam etmeyi de biliyorsun. İçinde kırgınlık var, evet; ama bu seni tüketmekten çok biraz daha olgunlaştırmış. Sen arabeski dibe batmak için değil, “ben de bir şeyler yaşadım” demek için dinliyorsun.

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