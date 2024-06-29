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Seçim Dönemi Hakkında Konuşan Oğan'dan Tehdit Açıklaması: "Belediye Başkanlarının Trolleri Beni Tehdit Etti"

Seçim Dönemi Hakkında Konuşan Oğan'dan Tehdit Açıklaması: "Belediye Başkanlarının Trolleri Beni Tehdit Etti"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 21:17 Son Güncelleme: 29.06.2024 - 21:52

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Geçtiğimiz sene gerçekleşen genel seçimlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Sinan Okan olmuştu hatırlarsanız. Tek başına cumhurbaşkanı adayı olan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı'na dahil olmuştu.

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Bir programa konuk olan Sinan Oğan, "Sizi kim tehdit etti?" sorusunu yanıtladı.

Bir programa konuk olan Sinan Oğan, "Sizi kim tehdit etti?" sorusunu yanıtladı.

Muhalif belediye başkanlarından birinin trol ordusundan tehdit aldığını açıklaması üzerine sunucu, bu belediye başkanının Ekrem İmamoğlu olup olmadığını sordu.

Muhalif belediye başkanlarından birinin trol ordusundan tehdit aldığını açıklaması üzerine sunucu, bu belediye başkanının Ekrem İmamoğlu olup olmadığını sordu.

İşte o açıklama;

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