Saddam Hüseyini Bile Ağırlamış: Hırvatistan'daki Bir Zamanların En Lüks Otelinin Şimdiki Halini Görmelisiniz!

Otel, varlığını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu kadar zengin Batılı müşteriyi çekmiyordu ve yeni bir sahip otelin yönetimini devraldı. Otel aşırı harcamalarını azalttı ancak yine de üst düzey bir tatil köyü olarak ününü korudu ve Saddam Hüseyin de dahil olmak üzere önde gelen konukları ağırladı.