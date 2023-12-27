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Saç Başa Girdiler: Kocasını Sevgilisiyle Minibüste Basan Kadın Ağır Küfürler Savurdu

Saç Başa Girdiler: Kocasını Sevgilisiyle Minibüste Basan Kadın Ağır Küfürler Savurdu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.12.2023 - 13:50

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Van'da bir kadın, kocasını sevgilisiyle minibüsün içinde beraberken yakaladı. Sinirden deliye dönen kadın kocasının sevgilisine küfürler savurdu. Saç başa kavga eden kadınları çevredekiler ayırmaya çalıştı.

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Van'da yaşanan bir olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eşini yanındaki sevgilisiyle bir minibüsün içerisinde yakalayan kadın "dört çocuğum var.... Kocamı bırakmıyor. Boşanmaya götürdü, şimdi boşanmadan geldim. Köpek!" diyerek bağırmaya başladı.

Van'da yaşanan bir olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eşini yanındaki sevgilisiyle bir minibüsün içerisinde yakalayan kadın "dört çocuğum var.... Kocamı bırakmıyor. Boşanmaya götürdü, şimdi boşanmadan geldim. Köpek!" diyerek bağırmaya başladı.

Kocasının sevgilisine "seni yakacağım!" diyerek küfürler savurmaya başlayan kadın öfkeden deliye döndü.

Kocasının sevgilisine "seni yakacağım!" diyerek küfürler savurmaya başlayan kadın öfkeden deliye döndü.

Küfür ve hakaret ederek hıncını alamayan anne hıncını alamayarak, kocasının sevgilisine saldırdı. Öfkelendiği kadının saçına yapışan kişi ne kocasının ne de çevredekilerin "bırak" sözlerini dinledi.

Küfür ve hakaret ederek hıncını alamayan anne hıncını alamayarak, kocasının sevgilisine saldırdı. Öfkelendiği kadının saçına yapışan kişi ne kocasının ne de çevredekilerin "bırak" sözlerini dinledi.

Minibüstekilerin güç bela ayırdığı kadın "Benim dört tane çocuğum var, ne istiyorsun kocamdan?" ifadelerini kullandıktan sonra araçtan indirildi. Adamın sevgilisi ise "şerefsiz" diyerek tepki gösterdi.

Minibüstekilerin güç bela ayırdığı kadın "Benim dört tane çocuğum var, ne istiyorsun kocamdan?" ifadelerini kullandıktan sonra araçtan indirildi. Adamın sevgilisi ise "şerefsiz" diyerek tepki gösterdi.

İşte İHA tarafından paylaşılan o anlar 👇

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Yaşanan o anlara sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. 👇

Yaşanan o anlara sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. 👇

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Yaşanan o anlara sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. 👇

Yaşanan o anlara sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. 👇

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mamamia

Şu durumda olsam ne kadına tek kelime etmeye tenezzül ederim ne şu duruma düşmeyi,hırsızın hiç mi suçu yok burda? Siktir edin gitsin bokunda boğulsun

Vengo

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