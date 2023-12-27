Uzman Doktor Son Dönemde Giderek Artan Takviye Haplar Hakkında Konuştu: "Multivitaminler Hiçbir İşe Yaramaz."

Bugün bir eczanede bu reyonlar dikkatimi çekti.

Bakar mısınız Allah aşkına.

Yüzlerce marka, çeşit çeşit D-vitaminleri, multivitaminler, magnezyumlar, omega-3’ler, biyotinler,ekstratlar havada uçuşuyor..

Ne ara bu kadar tablet meraklısı oldu bu millet ya?

Sağlıklı beslendikten sonra özel bir durumunuz yoksa bunların HİÇBİRİNE gerek yok aslında.

Multivitaminler hiçbir işe yaramaz.

4 mevsim güneş alan bir ülkede D- vitamini için ilaç kullanmayın, güneşe çıkın, parkta oturun.

Omega-3 için balık tüketin. Hamsinin kilosu 50 lira. Bu ilaçlardan daha ucuza gelir, üstelik bol bol niasin, selenyum, kalsiyum içerir.

Magnezyum ve diğer mineraller için günde 1 adet soda tüketin. Hem daha sağlıklı hem daha ucuz.

Ve en önemlisi, hekiminiz önermedikçe asla kullanmayın bu takviyeleri.

Takviye demek de ne kadar doğru bilmiyorum.

D vitamini bildiğiz hormon aslında.