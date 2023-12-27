Uzman Doktor Son Dönemde Giderek Artan Takviye Haplar Hakkında Konuştu: "Multivitaminler Hiçbir İşe Yaramaz."

Son dönemde bildiğiniz üzere vitamin, mineral hapları ve takviyelere ilgi oldukça arttı.
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Özellikle pandeminin ardından insanlar sağlıklarını korumak için çeşitli yollara başvurmaya başladı.
Bir uzman doktor, eczane raflarında oldukça fazla olmaları sebebiyle dikkatini çeken vitamin tabletlerini paylaştı.
"Sağlıklı beslendikten sonra özel bir durumunuz yoksa bunların HİÇBİRİNE gerek yok." diyen doktor multivitaminlerin ise hiçbir işe yaramadığını söyledi.
Eczanede rastladığı o görüntüyü "Ne ara bu kadar tablet meraklısı oldu bu millet ya?" notuyla paylaşarak uzun bir açıklama yaptı.
İşte o paylaşım;
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Doktorun söylediği son derece gerçek.