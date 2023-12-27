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Uzman Doktor Son Dönemde Giderek Artan Takviye Haplar Hakkında Konuştu: "Multivitaminler Hiçbir İşe Yaramaz."

Uzman Doktor Son Dönemde Giderek Artan Takviye Haplar Hakkında Konuştu: "Multivitaminler Hiçbir İşe Yaramaz."

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 12:47 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 12:48

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Son dönemde bildiğiniz üzere vitamin, mineral hapları ve takviyelere ilgi oldukça arttı.

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Özellikle pandeminin ardından insanlar sağlıklarını korumak için çeşitli yollara başvurmaya başladı.

Özellikle pandeminin ardından insanlar sağlıklarını korumak için çeşitli yollara başvurmaya başladı.

Bir uzman doktor, eczane raflarında oldukça fazla olmaları sebebiyle dikkatini çeken vitamin tabletlerini paylaştı.

Bir uzman doktor, eczane raflarında oldukça fazla olmaları sebebiyle dikkatini çeken vitamin tabletlerini paylaştı.

"Sağlıklı beslendikten sonra özel bir durumunuz yoksa bunların HİÇBİRİNE gerek yok." diyen doktor multivitaminlerin ise hiçbir işe yaramadığını söyledi.

"Sağlıklı beslendikten sonra özel bir durumunuz yoksa bunların HİÇBİRİNE gerek yok." diyen doktor multivitaminlerin ise hiçbir işe yaramadığını söyledi.

Eczanede rastladığı o görüntüyü "Ne ara bu kadar tablet meraklısı oldu bu millet ya?" notuyla paylaşarak uzun bir açıklama yaptı.

Eczanede rastladığı o görüntüyü "Ne ara bu kadar tablet meraklısı oldu bu millet ya?" notuyla paylaşarak uzun bir açıklama yaptı.
twitter.com

Bugün bir eczanede bu reyonlar dikkatimi çekti.

Bakar mısınız Allah aşkına.

Yüzlerce marka, çeşit çeşit D-vitaminleri, multivitaminler, magnezyumlar, omega-3’ler, biyotinler,ekstratlar havada uçuşuyor..

Ne ara bu kadar tablet meraklısı oldu bu millet ya?

Sağlıklı beslendikten sonra özel bir durumunuz yoksa bunların HİÇBİRİNE gerek yok aslında.

Multivitaminler hiçbir işe yaramaz.

4 mevsim güneş alan bir ülkede D- vitamini için ilaç kullanmayın, güneşe çıkın, parkta oturun.

Omega-3 için balık tüketin. Hamsinin kilosu 50 lira. Bu ilaçlardan daha ucuza gelir, üstelik bol bol niasin, selenyum, kalsiyum içerir.

Magnezyum ve diğer mineraller için günde 1 adet soda tüketin. Hem daha sağlıklı hem daha ucuz.

Ve en önemlisi, hekiminiz önermedikçe asla kullanmayın bu takviyeleri.

Takviye demek de ne kadar doğru bilmiyorum.

D vitamini bildiğiz hormon aslında.

İşte o paylaşım;

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Doktorun söylediği son derece gerçek.