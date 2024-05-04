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Rus Bir İngilizce Öğretmeni Bazı Türkçe İsimleri İngilizce'ye Çevirdikten Sonra Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Rus Bir İngilizce Öğretmeni Bazı Türkçe İsimleri İngilizce'ye Çevirdikten Sonra Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 16:43

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Bir çocuğa isim vermek, ebeveynler için son derece önemli bir görevdir. Bu, çocuğun kimliğinin ve kişiliğinin bir parçası olacak olan bir etikettir. Bu yüzden, isim seçiminde dikkatli olmak ve iyi düşünmek gerekmektedir. Çocuğun ismi, onun hayatının her alanında kendisini etkileyebilir ve bu nedenle isim seçiminde özen göstermek önemlidir. Fakat bazen kendi dilimizde dahil pek çok dilde birbirinden ilginç isimlerle karşılaşabiliyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6cBJS...
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Sosyal medyada İngilizce ile ilgili bilgiler paylaşan Rus bir öğretmen, bazı Türkçe isimleri İngilizce'ye çevirdi.

Sosyal medyada İngilizce ile ilgili bilgiler paylaşan Rus bir öğretmen, bazı Türkçe isimleri İngilizce'ye çevirdi.

Ortaya çıkan çeviri kendisini şaşırtırken, izleyenleri gülümsetti.

Ortaya çıkan çeviri kendisini şaşırtırken, izleyenleri gülümsetti.

İşte o video;

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