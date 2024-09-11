Rufai Tarikatı Şeyhi Muhammed Mardini, Kadınları Hedef Aldı: "Kocalarına Nankörlük Ediyorlar"

Sık sık anlattığı keramet videolarıyla gündeme gelen Rufai tarikatı şeyhi Muhammed Mardini, bu defa kadınları hedef aldı. Kadınların eşlerinden çok şey istediğini söyleyen Mardini, 'Yaradılış icabı eşlerine nankörlük yapıyorlar. Bin tane iyilik yap ufak bir hatan olsun 50 yıl geçse unutmazlar.' dedi.