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Reytingler Yüksek, Dizi Sayısı Az: 7 Yeni Dizi Hangi Günlere Gelmeli?

Reytingler Yüksek, Dizi Sayısı Az: 7 Yeni Dizi Hangi Günlere Gelmeli?

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 10:13
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Ekranda erken finallerle boşalan akşamlar dolmaya hazırlanıyor. Hamal'dan Cevher'e, Susuz Yaz'dan Mavi Orkide'ye yolda olan 7 yeni dizinin hiçbirinin yayın günü henüz resmi olarak açıklanmadı. Peki 19-25 Ekim reyting tablosu, bu dizilerin hangi akşamlarda daha rahat nefes alacağını işaret ediyor?

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Kanalların boş akşamları birbirinden çok farklı, en çok yeni diziyi bekleyen kanal ise NOW.

Kanalların boş akşamları birbirinden çok farklı, en çok yeni diziyi bekleyen kanal ise NOW.

Final kararlarının ardından ekranda 21 dizi kaldı. ATV, A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın vedasıyla yalnızca pazartesi ve perşembe akşamlarında dizi yayınlıyor. NOW'da Sevdam Karadeniz'in 2 Kasım'da final yapmasıyla pazartesi, cuma ve cumartesi akşamları boşta kalacak.

Kanal D'nin dizisiz akşamları çarşamba, perşembe ve cuma. Show TV'nin dizileri ise yalnızca çarşamba, perşembe ve cuma akşamlarında ekrana geliyor. Üstelik yolda olan 7 diziden dördü NOW'a ait: Adana Ayazı, Şapkacı Kadınlar, Mavi Orkide ve Centilmen.

Show TV'nin Elçin Sangu'lu yeni dizisi Cevher için pazar akşamı dikkat çekiyor. Ömür Usta 7,07 ve Daha 17 6,39 ile güçlü olsa da Teşkilat AB'de 3,66'da kaldı. Polisiye ve komediyi birleştiren Cevher, pazar akşamının dramlarının karşısında farklı bir tür olarak öne çıkabilir.

Cuma akşamı dizi başına 7,95 reyting düştü, ancak ekranda yalnızca iki dizi vardı.

Cuma akşamı dizi başına 7,95 reyting düştü, ancak ekranda yalnızca iki dizi vardı.

19-25 Ekim haftasında dizi başına en yüksek reyting cuma akşamına ait oldu. Taşacak Bu Deniz 9,81, Kızılcık Şerbeti 6,08 aldı. Diğer kanallarda ise tekrarlar ve film ekrandaydı, hiçbiri 1,5'i geçemedi.

Cumanın üçüncü sırası boş kaldı. Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen'li Centilmen için en dikkat çekici boşluk bu akşamda görünüyor. Bir holding üzerindeki güç savaşını anlatacak dizi, iki güçlü yapımın ardından kalan seyirciye oynayabilir.

Tablonun öbür ucunda perşembe var. Dört dizinin yarıştığı akşamda dizi başına reyting 3,61'de kaldı. Salı da dört diziyle kalabalıktı, ancak lider 4,70'i geçemedi. Cumartesi ise üç diziyle haftanın en düşük tavanına sahip akşamı oldu.

Salı akşamı dört dizinin hiçbiri 4,70'i geçemedi, Hamal için ATV'nin boşalan salısı öne çıkıyor.

Salı akşamı dört dizinin hiçbiri 4,70'i geçemedi, Hamal için ATV'nin boşalan salısı öne çıkıyor.

20 Ekim Salı akşamı Tuzlu Kahve 4,70, Anne Yarısı 4,59, Haysiyet 4,15, Mehmed: Fetihler Sultanı ise 3,77 aldı. Dört dizi arasında yalnızca 0,93 puan fark vardı. Haftanın en kalabalık akşamlarından birinde belirgin bir lider olmaması, Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'i buluşturan Hamal için kapıyı aralık bırakıyor.

Sosyal medyada Oktay Kaynarca'nın önceki dizilerinin çoğunun salı akşamı yayınlandığı hatırlatıldı. Kulislerde cuma akşamı da konuşuluyor. Ancak cumanın sahibi belli: Taşacak Bu Deniz 9,81 ile haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

NOW'un yeni dizileri için pazartesi ve cumartesi akşamları da boş görünüyor.

NOW'un yeni dizileri için pazartesi ve cumartesi akşamları da boş görünüyor.

Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul 7,47 ve Uzak Şehir 7,45 ile kıyasıya yarıştı. Ancak üçüncü sıradaki Evlilik Güzeldir yalnızca 2,14 aldı. Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı, kulislerde Cansu Dere'nin dönüş dizisi olarak konuşulan ve çalışma adı Mavi Orkide olan dizi, iki güçlü yapımın gerisindeki boşluğu doldurmaya aday. Medyapım, dizinin ocakta NOW'da yayınlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

Cumartesi haftanın en düşük akşamı oldu. Lider Güller ve Günahlar 5,43'te kaldı, ABC1'de ise hiçbir dizi 4,50'yi geçemedi. 1920'lerin İzmir'inde geçen, Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı'lı Şapkacı Kadınlar için en düşük tavan bu akşamda.

Perşembe akşamı iki Adana dizisini aynı saatte buluşturabilir.

Perşembe akşamı iki Adana dizisini aynı saatte buluşturabilir.

Kulis bilgisine göre Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li Adana Ayazı'nın ocakta perşembe akşamı yayınlanması konuşuluyor. 22 Ekim'de Güneşin Doğduğu Yer 4,49, Sevdiğim Sensin 4,44 aldı. İki lider arasında yalnızca 0,05 puan vardı. Ancak NOW'un perşembe akşamında şu an 3,55 alan Halef: Köklerin Çağrısı yer alıyor.

Kanal D'nin perşembe akşamı da boş. 1970'lerin Adana'sında geçen, Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'li Susuz Yaz da bu akşama gelirse iki Adana hikâyesi aynı saatte yarışabilir. Üstelik perşembe, dizi sayısı 6'ya çıkarak haftanın en kalabalık akşamına dönüşebilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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