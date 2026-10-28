Reytingler Yüksek, Dizi Sayısı Az: 7 Yeni Dizi Hangi Günlere Gelmeli?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanalların boş akşamları birbirinden çok farklı, en çok yeni diziyi bekleyen kanal ise NOW.
Cuma akşamı dizi başına 7,95 reyting düştü, ancak ekranda yalnızca iki dizi vardı.
Salı akşamı dört dizinin hiçbiri 4,70'i geçemedi, Hamal için ATV'nin boşalan salısı öne çıkıyor.
NOW'un yeni dizileri için pazartesi ve cumartesi akşamları da boş görünüyor.
Perşembe akşamı iki Adana dizisini aynı saatte buluşturabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın