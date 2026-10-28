Reytingler Yüksek, Dizi Sayısı Az: 7 Yeni Dizi Hangi Günlere Gelmeli?

19-25 Ekim haftasında dizi başına en yüksek reyting cuma akşamına ait oldu. Taşacak Bu Deniz 9,81, Kızılcık Şerbeti 6,08 aldı. Diğer kanallarda ise tekrarlar ve film ekrandaydı, hiçbiri 1,5'i geçemedi.

Cumanın üçüncü sırası boş kaldı. Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen'li Centilmen için en dikkat çekici boşluk bu akşamda görünüyor. Bir holding üzerindeki güç savaşını anlatacak dizi, iki güçlü yapımın ardından kalan seyirciye oynayabilir.

Tablonun öbür ucunda perşembe var. Dört dizinin yarıştığı akşamda dizi başına reyting 3,61'de kaldı. Salı da dört diziyle kalabalıktı, ancak lider 4,70'i geçemedi. Cumartesi ise üç diziyle haftanın en düşük tavanına sahip akşamı oldu.