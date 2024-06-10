Rekabet Kurulu'ndan Google'a Dev Para Cezası:
Rekabet Kurulu'ndan Google'a Dev Para Cezası:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kurul, şirket hakkında açtığı soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 3 aylık izleme kararı almıştı.
Kurul, günlük idari para cezasının bu 3 aylık sürenin bittiği tarih olan 21 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;
''GOOGLE’ın otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21.05.2024 tarihinde süreci tamamladığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve GOOGLE hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL ceza uygulanmasına karar vermiştir."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın