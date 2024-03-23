Putin Kanlı Saldırı Sonrası İlk Kez Konuştu: 'Bu Saldırıyı Emir Verenler Cezalandırılacak'
Putin Kanlı Saldırı Sonrası İlk Kez Konuştu: 'Bu Saldırıyı Emir Verenler Cezalandırılacak'
Moskova yakınlarında yaşanan terör saldırısı için ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Teröristler yakalandıklarında Ukrayna sınırına girmek üzereydi. Bu saldırganlar kasıtlı olarak insanları öldürmek üzere hareket etti' dedi.
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Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'yı kana bulayan saldırı sonrasında ilk açıklamasını yaptı.
24 Mart için ulusal yas ilan eden Putin, ilk incelemelere göre saldırganların Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında onları bekleyenler olduğunu söyleyerek "Emri kim verdiyse cezalandırılacak" dedi.
Tüm saldırganların yakalandığını kaydeden Putin, "Naziler gibi halkımızı ve çocuklarımızı öldürdüler. Tüm sorumluları bulup bunun bedelini ödeteceğiz. Düşman bizi bölemeyecek" diyerek ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. "Rusya bugüne kadar birçok zorlukla karşı karşıya kaldı ama hepsinden daha güçlü çıktı" diye konuşan Putin, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurguladı.
Rus istihbarat kurumu FSB, Ukrayna sınırı yakınında kaçmaya çalışırken yakalanan teröristlerin Ukrayna ile bağlantılı olduğunu bildirmişti. Kiev ise suçlamaları reddediyor. IŞİD'in Horasan kolu yaptığı açıklamada saldırıyı üstlenmişti.
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