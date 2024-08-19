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PTT, 5 Mayıs 2023'te Kargoya Verilen Dergiyi 17 Ağustos 2024'te Teslim Etti

PTT, 5 Mayıs 2023'te Kargoya Verilen Dergiyi 17 Ağustos 2024'te Teslim Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 16:25

Kargo ve kurye şikayetleri artık mizahtan uzak bir şekilde ele alınamazken, dün yepyeni bir vaka ortaya çıktı. PTT, süreli yayın olarak adlandırılacak bir dergiyi tam 15 ay sonra teslim etti.

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Kargo ve kurye gecikmeleri Ordu'da yeni bir boyuta ulaştı. Tiyatro sanatçısı Coşkun Çetinalp'in başına gelen olay bugüne kadar yaşanan tüm gecikmeleri unutturacak cinsten.

Kargo ve kurye gecikmeleri Ordu'da yeni bir boyuta ulaştı. Tiyatro sanatçısı Coşkun Çetinalp'in başına gelen olay bugüne kadar yaşanan tüm gecikmeleri unutturacak cinsten.

Coşkun Çetinalp'in 5 Mayıs 2023'te kargolanan Tiyatro Gazetesi siparişi, kendisinin Ordu'daki adresine 17 Ağustos 2024'te teslim edildi.

Coşkun Çetinalp'in 5 Mayıs 2023'te kargolanan Tiyatro Gazetesi siparişi, kendisinin Ordu'daki adresine 17 Ağustos 2024'te teslim edildi.

İronik bir dille kurumu tebrik eden Çetinalp, "Ordu PTT Müdürlüğü'nü kutlar, ya 2034 yılında ulaştırsaydı diye tebrik de ederim" dedi.

İronik bir dille kurumu tebrik eden Çetinalp, "Ordu PTT Müdürlüğü'nü kutlar, ya 2034 yılında ulaştırsaydı diye tebrik de ederim" dedi.
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15 aylık bu gecikmenin ardından birçok kişi bu konuya dair yorum yapmaktan geri durmadı:

15 aylık bu gecikmenin ardından birçok kişi bu konuya dair yorum yapmaktan geri durmadı:

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Another User

Dava etsene

Arnold CivardaSkişen

Sen burayı İsviçre sandın kardeşim. İtiraz ediyorum hakim bey.... Davacının haklı olduğu anlaşılıp muhatap Kuruluşa 200 bin TL para cezası ve davacının 5 se... Devamını Gör

unsal kaya

aman arkadaşlar özelleştirme için çok emek harcanıyor PTT elimde kalanlar sayılı yakında buda gider bu şekilde giderse. genelde 5 veya 6 gelen kargo 15 ay a... Devamını Gör

Deborah Crimson

ptt çok rezil ya 20 gün şehir şehir gezdiriyo kargoları sakın çalışmayın