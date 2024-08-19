PTT, 5 Mayıs 2023'te Kargoya Verilen Dergiyi 17 Ağustos 2024'te Teslim Etti
PTT, 5 Mayıs 2023'te Kargoya Verilen Dergiyi 17 Ağustos 2024'te Teslim Etti
Kargo ve kurye şikayetleri artık mizahtan uzak bir şekilde ele alınamazken, dün yepyeni bir vaka ortaya çıktı. PTT, süreli yayın olarak adlandırılacak bir dergiyi tam 15 ay sonra teslim etti.
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Kargo ve kurye gecikmeleri Ordu'da yeni bir boyuta ulaştı. Tiyatro sanatçısı Coşkun Çetinalp'in başına gelen olay bugüne kadar yaşanan tüm gecikmeleri unutturacak cinsten.
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Coşkun Çetinalp'in 5 Mayıs 2023'te kargolanan Tiyatro Gazetesi siparişi, kendisinin Ordu'daki adresine 17 Ağustos 2024'te teslim edildi.
İronik bir dille kurumu tebrik eden Çetinalp, "Ordu PTT Müdürlüğü'nü kutlar, ya 2034 yılında ulaştırsaydı diye tebrik de ederim" dedi.
15 aylık bu gecikmenin ardından birçok kişi bu konuya dair yorum yapmaktan geri durmadı:
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Dava etsene
Sen burayı İsviçre sandın kardeşim. İtiraz ediyorum hakim bey.... Davacının haklı olduğu anlaşılıp muhatap Kuruluşa 200 bin TL para cezası ve davacının 5 se... Devamını Gör
aman arkadaşlar özelleştirme için çok emek harcanıyor PTT elimde kalanlar sayılı yakında buda gider bu şekilde giderse. genelde 5 veya 6 gelen kargo 15 ay a... Devamını Gör
ptt çok rezil ya 20 gün şehir şehir gezdiriyo kargoları sakın çalışmayın