Protez Tırnaklar Yerini Doğallığa Bırakıyor! 2025’te Göreceğimiz 10 Tırnak Modası
Protez Tırnaklar Yerini Doğallığa Bırakıyor! 2025’te Göreceğimiz 10 Tırnak Modası
2025 yılı tırnaklarda doğallığın yılı olacak! Minimal tasarımlar, sade dokunuşlar ve zarif detaylarla hem şıklık hem sadelik bir arada. İşte bu yıl tırnaklarınızla göz kamaştırmanın yolları...
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1. Sade pastel renkler.
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2. Kısa ve küt rahatlığı.
3. Krom etkisi.
4. Soyut french.
5. Aura tırnaklar.
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6. Holografik tırnaklar.
7. İnci detaylar.
8. Kadife yansıma.
9. Sessiz manikür.
10. Çiçek bahçesi.
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