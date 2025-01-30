Protez Tırnaklar Yerini Doğallığa Bırakıyor! 2025’te Göreceğimiz 10 Tırnak Modası

2025’te tırnaklar sadece güzel değil, aynı zamanda huzur verici olacak! Sessiz manikür, minimalist ve sade tasarımlarla dikkat çekiyor. Hiçbir aşırı detay veya parıltı olmadan, sadece doğal tırnak yapısına odaklanarak yapılan bu manikür, dingin ve zarif bir görünüm sunuyor. Yumuşak pastel tonlar, şeffaf jel kaplamalar ve ince çizgilerle tırnaklarınızda dingin bir atmosfer yaratabilirsiniz. Bu trend, fazla abartıya kaçmadan zarif ve modern bir stil isteyenler için mükemmel! Sessiz manikür, 'az ama öz' modasını en zarif şekilde yansıtıyor.