Polisten Kaçmaya Çalışan Motosikletli Dağlık Alana Daldı: "Gitme Ölürsün, Salak mısın?

Polis uygulamasından kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü dağlık alana daldı. Polisin, 'Gitme ölürsün, salak mısın?' uyarılarına aldırış etmeden kaçan motosikletli yol kenarında bulunan su kanalına düştükten sonra yakalandı.
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Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla şahit olduğumuz motosikletle polisten kaçma videolarından biri, beklenmedik şekilde sonuçlandı.
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Motosikletli polisten kaçan sürücü yol kenarındaki dağlık alana daldı. Polisin, "Gitme ölürsün, salak mısın?" uyarılarına aldırış etmeyen sürücü su kanalına düştükten sonra yakalandı.
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