Polisten Kaçmaya Çalışan Motosikletli Dağlık Alana Daldı: "Gitme Ölürsün, Salak mısın?

Fenerbahçeli Futbolcular Takıma Döndü: İrfan Can Kahveci'den Osayi ile Birlikte Kurtlar Vadisi Paylaşımı

Malatya'da Şiddetli Deprem! Elazığ ve Diyarbakır'da da Hissedildi: ''Fay, 3 Bin Yıldır Kırılmadı''