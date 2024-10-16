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Polisten Kaçmaya Çalışan Motosikletli Dağlık Alana Daldı: "Gitme Ölürsün, Salak mısın?

Polisten Kaçmaya Çalışan Motosikletli Dağlık Alana Daldı: "Gitme Ölürsün, Salak mısın?

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 17:32

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Polis uygulamasından kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü dağlık alana daldı. Polisin, 'Gitme ölürsün, salak mısın?' uyarılarına aldırış etmeden kaçan motosikletli yol kenarında bulunan su kanalına düştükten sonra yakalandı.

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Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla şahit olduğumuz motosikletle polisten kaçma videolarından biri, beklenmedik şekilde sonuçlandı.

Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla şahit olduğumuz motosikletle polisten kaçma videolarından biri, beklenmedik şekilde sonuçlandı.

Motosikletli polisten kaçan sürücü yol kenarındaki dağlık alana daldı. Polisin, "Gitme ölürsün, salak mısın?" uyarılarına aldırış etmeyen sürücü su kanalına düştükten sonra yakalandı.

Motosikletli polisten kaçan sürücü yol kenarındaki dağlık alana daldı. Polisin, "Gitme ölürsün, salak mısın?" uyarılarına aldırış etmeyen sürücü su kanalına düştükten sonra yakalandı.

Motosikletli polisin kask kamerası tarafından kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem oldu. 

İşte o anlar; 🎥 👇

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