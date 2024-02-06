Pedofillerin Cinsel Organlarının Kesileceği Yasa Kabul Edildi
Pedofillerin Cinsel Organlarının Kesileceği Yasa Kabul Edildi
Kazakistan'da pedofili suçlularına yönelik uygulanan kimyasal hadımın etkisizliği, yeni ve daha sert bir yasanın kabul edilmesine yol açtı.
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Kazakistan'da, çocuklara yönelik cinsel suçlara karşı sert bir önlem olarak pedofililere uygulanacak cerrahi hadım yasası onaylandı. İktidar partisi yetkilisi, bu tür suçlara karşı kimyasal kastrasyonun yetersiz bir tedbir olduğunu dile getirdi.
Çocuklara karşı işlenen cinsel suçların git gide arttığını belirten iktidardaki Amanat Partisi'nin icra sekreteri ve milletvekili Elnur Beisenbaev, kimyasal hadımın bir çözüm olmadığını da söyledi.
Pedofillerin cinsel organlarının kesileceği bu yeni karar milletvekillerinin pedofiller için kimyasal hadımın yeterli olmadığını söylemesinden sonra alındı.
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