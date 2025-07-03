Pazarda Müşteriden Biber Çalarken Yakalanan Yaşlı Kadına Tokat Atıldı

Yaşlı bir kadın, pazarda alışveriş yapan ve aldığı biberi pazar arabına koyan bir kadının biberlerini çalmaya çalıştı. Yaşlı kadını biberleri çalarken kameraya alan pazarcılar ise olaya müdahale etti.

Pazarcı, “bir daha seni burada görmeyeceğim” diyerek yaşlı kadına tokat attı.