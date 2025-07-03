Pazarda Müşteriden Biber Çalarken Yakalanan Yaşlı Kadına Tokat Atıldı
Bir pazarda çekilen ve sosyal medyada gündem olan pazardaki biber hırsızlığı görenleri üzdü. Yaşlı bir kadın, pazarda alışveriş yapan bir kadının çantasındaki biberleri aldı.
Yaşlı kadını gören ve kameraya çeken pazarcı ise tokat atarak yaşlı kadını olay yerinden kovdu.
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İstanbul’un Erenköy ilçesindeki mahale pazarında yaşananlar “yok artık” dedirtti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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