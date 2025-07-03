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Pazarda Müşteriden Biber Çalarken Yakalanan Yaşlı Kadına Tokat Atıldı

Pazarda Müşteriden Biber Çalarken Yakalanan Yaşlı Kadına Tokat Atıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.07.2025 - 10:39

Bir pazarda çekilen ve sosyal medyada gündem olan pazardaki biber hırsızlığı görenleri üzdü. Yaşlı bir kadın, pazarda alışveriş yapan bir kadının çantasındaki biberleri aldı.

Yaşlı kadını gören ve kameraya çeken pazarcı ise tokat atarak yaşlı kadını olay yerinden kovdu.

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İstanbul’un Erenköy ilçesindeki mahale pazarında yaşananlar “yok artık” dedirtti.

İstanbul’un Erenköy ilçesindeki mahale pazarında yaşananlar “yok artık” dedirtti.

Yaşlı bir kadın, pazarda alışveriş yapan ve aldığı biberi pazar arabına koyan bir kadının biberlerini çalmaya çalıştı. Yaşlı kadını biberleri çalarken kameraya alan pazarcılar ise olaya müdahale etti.

Pazarcı, “bir daha seni burada görmeyeceğim” diyerek yaşlı kadına tokat attı.

Herkesi üzen görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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